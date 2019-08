El PSOE tacha de "apaño" y DO de "medida urgente" una obra en una calle de As Lagoas

El centro de la discordía es una zona de la rúa Ángel Barja donde las plaquetas están levantadas por las raíces de los árboles. El PSOE dice que "Miguel Caride prometía a reparación integral da beirarrúa e rematar co problema das raíces das árbores. As únicas obras que se realizaron foron a retirada das baldosas levantadas, o cementado da zona e das raíces das árbores. Unha chapuza, un apaño á altura dos dirixentes que gobernan a cidade".

Desde el gobierno, el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, arguyó que "en la calle Ángel Barja no se realizó ninguna obra, se hizo una intervención de urgencia, dado el estado de peligrosidad. Primero se valló y se retiraron las baldosas que estaban desperdigadas encima de la calle, después se trató de forma urgente de cubrir la zona con una capa de cemento para evitar problemas".

El edil va más allá: "Encargué hacer un proyecto de una reforma integral de la calle e iniciar un expediente de contratacón para esa zona. No sé que se piensan algunos, eso lleva un tiempo, no se hace en tres días. Y así, con esta intervención, pretendemos evitar caídas y evitar riesgos de seguridad para la gente. Insisto no se hizo ninguna obra, solamente se tomaron medidas urgentes".

Desde el grupo municipal socialista dicen que "resulta pouco efectiva e os problemas de inseguridade persistenna zona para todos os veciños, quenes amosaron o seu descontento coa chapuza feita na beirarrúa".