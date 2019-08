El cambio climático afecta a Ourense al igual que al resto del planeta. "A provincia vai en sintonía cos modelos climáticos, choverá máis en menos tempo e haberá vagas de calor con maior frecuencia", advirtió Marcos Tesouro. La temperatura media anual asciende unas décimas año tras año. "Seguramente, este ano sexa dúas décimas máis quente que o ano", comentó Tesouro.

Este verano anómalo puede tener la influencia del cambio climático, pero todavía falta ver cómo evoluciona la temperatura en los próximos años para asegurar que el cambio climático esté detrás. "A consecuencia deste verán anómalo está no Polo Norte, alí a temperatura é máis quente, polo que hai desxeo e a combinación coa atmosfera trastoca tanto a circulación mariña como a circulación atmosférica. Este verán, o anticiclón das Azores estivo máis nas Azores e non se achegou á Península polo que as borrascas nos afectaron en maior medida do que o fixo outros anos", aclaró el técnico de Meteogalicia.

La tendencia en España, en general, es que sean más frecuentes las olas de calor, las temperaturas extremas y las noches tropicales, aquellas en las que las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados. "A temperatura en España vai subir e vai haber periodos de secas máis grandes", afirmó.