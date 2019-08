Una formación del CDR Portas Abertas aproxima la cultura del vino a los jóvenes

Bajo el nombre "Curso de iniciación a la cata sensorial de vinos" el C.D.R. Portas Abertas, con la colaboración del C.R.D.O. Monterrei finaliza hoy su primera formación de este tipo que tiene como objetivo principal "promover la cultura del vino entre los jóvenes".

El programa, que comenzó el pasado domingo y se desarrolla en horario de tarde a lo largo de tres jornadas, está impartido por el enólogo y presidente del C.D.R. Portas Abertas, José Paz, y cuenta con la participación de aproximadamente 15 alumnos.

Posiblemente, el sector más dinámico y de mayor proyección hoy en día en la comarca de Monterrei sea el vitivinícola. No obstante, según explican desde el C.D.R. Portas Abertas, se observa "un desconocimiento total" por parte de los jóvenes hacia este mundo. A raíz de esta observación surgió la idea de impartir el primer "Curso de iniciación a la cata sensorial", que espera consolidarse en el tiempo y contar con nuevas ediciones. En este mismo sentido, el presidente del C.D.R. Portas Abertas señala que "a pesar de la elevada participación de gente joven en la última edición de la Feira do Viño de Monterrei", han podido constatar que "éstos bebían pero no degustaban los vinos".

"Personalmente, entiendo que supone una gran pérdida no tener la capacidad para degustar, saborear e interpretar los grandes vinos que se están haciendo hoy día en Galicia", explica el enólogo, que por este motivo buscó reunir a un grupo de jóvenes para ofrecerles una formación básica . "A lo largo de los tres días de cursillo se les explica a los participantes aspectos como de dónde proviene el vino, qué tipos de variedades tenemos y dónde reside la importancia y arraigo con nuestra tierra", destaca José Paz.

Como su nombre indica, se trata de una primera aproximación a la cultura del mundo de color y sabor que representan los vinos gallegos pero, a juzgar por su detallado programa, se puede apreciar como "bastante completa". "Explicamos a los jóvenes cómo es una uva, cuáles son sus variedades y patrones y las tierras de cultivo", expresa José Paz. Asimismo, se busca que los participantes entiendan que una copa de vino recoge "una expresión del suelo, del clima y toda una forma de trabajar".