Mariano Rajoy receta "paciencia y prudencia" para encontrar una salida a la crisis política

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reapareció ayer en Leiro, como pregonero de la XXX Festa da Vendima, después de permanecer tres meses apartado de los objetivos de las cámaras, y recetó a los políticos "prudencia y paciencia", ante el escenario de lo que parece que conduce a una repetición de las elecciones generales. Además, considera "una buena decisión" que su sucesor, el socialista Pedro Sánchez, continúe gobernando "con mis presupuestos".

Rajoy se mostró un tanto esquivo a contestar preguntas sobre la actualidad política nacional, porque ahora está "en otra cosa". Pero tras recordar que "algunos intelectuales" se habían metido con él por decir la frase "viva el vino", durante una comparecencia en Ciudad Real, no tuvo inconveniente de proclamar en esta ocasión: "¡Viva el vino del Ribeiro!", como pregonero.

Ourense

El expresidente del Gobierno confesó que se siente gallego "por encima de todo, y llevo a gala eso que llaman algunos cortesanos ser de provincias. Alguno podrá pensar que es porque nací en Santiago, o porque viví en Pontevedra, pero yo creo que es también porque me he criado en Ourense. En O Carballiño pasé algunos de mis primeros años, que fueron algunos de mis mejores años. Fueron los tres primeros años de mi vida. Nunca viví mejor". Y al ser aplaudido, señaló: "Esto hay que explicarlo, alcalde. Nadie se metía conmigo, y yo tampoco me metía con nadie. No tenía problemas y estaba en otro momento de mi vida. Por eso puedo decir que aquí, además de pregonero -otros no, pero yo sí-, me siendo profeta en mi tierra".

Mariano Rajoy señaló que en muchas ocasiones ha tenido la oportunidad de sentirse embajador, cuando ha viajado por el mundo, "llevando el nombre de España, con la mayor responsabilidad y dignidad de las que he sido capaz. Y el honor sincero se ha tornado con orgullo indisimulado, cuando me he topado con productos de nuestra tierra en mesas o mercados, en los que supuestamente todo el mundo sabía de todo, pero el que sabía leer la etiqueta de nuestros vinos era el aquí presente".

El expresidente del gobierno indica que en esa etiqueta "leía y veía el esfuerzo incondicional de Leiro, de cualquiera de los pueblos de toda la comarca del Ribeiro y de las gentes de Galicia". Y ya escorándose hacia el ámbito político, afirmó con ironía: "En ella veía la enseñanza de todos mis paisanos, que transmiten el valor de la prudencia y de la paciencia, que hay otros que no las conocen. De quien sabe cuidar y esperar la cosecha. Esas maneras de cosecheros, que saben que el buen fruto solo llega después de un gran esfuerzo. Esas virtudes que ojalá estuvieran más presentes en las vidas de todos. Y por si acaso alguien piensa que me refiero a alguien, tengo que decir que tien razón", con lo que logró sacarle al público asistente aplausos, sonrisas y algunas carcajadas.

Rajoy resaltó que lo que se celebra en la Festa da Vendima de Leiro "es el trabajo bien hecho de hombres y mujeres, herederos de los monjes de San Clodio que hacían llegar el Ribeiro a las mesas señoriales de España y Portugal", en el que se concentran "meses de trajo y siglos de conocimiento".

"Carroza número 13"

Definió a los cosecheros como "hacedores de vinos, creadores de sabores, arquitectos del paisaje y creadores de sueños"; y al vino "como un elixir que para muchos es de dioses, pero que nos vuelve a todos más humanos. Compañero de celebraciones, generador de conversaciones, sellador de pactos y hasta detector de mentiras. Todo eso se encierra en uno de los inventos más antiguos de la historia. Y muchas historias se han encerrado también en algunas botellas".

El pintor Juan Valcárcel le regaló un cuadro al Concello de Leiro titulado "Carroza número 13". Y el regidor de esta localidad le entregó a Mariano Rajoy un boceto previo a carboncillo que realizó el artista de la obra.

La XXX Festa da Vendima contó con el desfile de 15 carrozas. El primer premio en la modalidad de adultos le correspondió a la número 4, "A Adega do Mariano", dotado con mil euros; el segundo fue para la número 6, "A Xoana", con 750 euros; el tercero, para la número 11, "A arranca da cepa", con 600 euros.

Dentro del apartado de carrozas infantiles, el primer premio fue para la número 2, "Os carrexós do futuro", con 400 euros; el segundo, para la número 10, "A vendima dos menos", con 300 euros; y el tercer premio quedó desierto, porque no participaron más carrozas infantiles.

Adán Salgado Vázquez se impuso en la sección de "acios" blancos, al acaparar el primero, segundo y tercer premio, con los mejores racimos de las variedades loureira, treixadura y albariño, por los que recibió 90, 60 y 30 euros, respectivamente. El primer premio de tintos fue para Juan José Guerra Vázquez, con la variedad caíño longo, 90 euros; en segundo para Lucía Des, con la variedad mencía, 60 euros; el tercero para Adán Salgado Vázquez, con la variedad caíño longo, 30 euros. Varias carrozas ofrecieron degustación de productos.