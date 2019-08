La "magia" de trabajar con la arcilla

Mágicos Gagarin fue el sobrenombre que la ourensana Iris Blanco adoptó para dar a conocer sus obras. Graduada en Bellas Artes, desde la infancia desarrolló su vena artística acudiendo a clases de pintura, pero fue la arcilla la que la inspiró para labrarse un futuro en el mundo del arte. A punto de cumplir los 30 años, Iris Blanco renueva la imagen de su marca para mostrarse sin apodos, siendo más libre que nunca. Quiere ser profeta en su tierra y que su mundo interior se expanda. 'La Vie En Rose' late dentro de su corazón y en su mente reside un cosmonauta que nunca deja de crear.

Iris Blanco descubrió en la arcilla su forma de expresarse ante el mundo. Bajo el seudónimo de Mágicos Gagarin emprendió la aventura de crear y vender sus propias creaciones. "El nombre de Mágicos Gagarin lo puse porque yo me sentí identificada con la figura de una cosmonauta, le rendí homenaje a Gagarin que es el primer cosmonauta y de ahí viene. Mágicos, por que el arte lo tiene en sus raíces y está ligado al concepto de magia, de la ensoñación", aclaró Iris. En septiembre cumple 30 años y quiere dejar a atrás la etapa de Mágicos Gagarin, que tantas cosas buenas le ha dado, para empezar de una marca con nombre propio, Iris Branco. "Al cumplir 30 años quiero presentarme yo y no estar bajo un nombre de marca como es Mágicos Gagarin. Así me fuerzo a crear y a buscar nuevos mercados", afirmó la ourensana.

Toda la ensoñación y todo su mundo interior lo refleja en las obras que crea en su taller, ubicado en el bajo de la casa familiar que tiene en Cea. Desde pequeña estuvo vinculada a las artes plásticas, pero tras estudiar Bellas Artes, la escultura y la arcilla la fueron cautivando. "Me encanta la arcilla, me parece súper versátil, es como los orígenes de la humanidad, una manera de hacer arte ecológico y es mágico porque el proceso al final, como va al horno, nunca se sabe lo que puede pasar", destacó la artista. Iris elabora piezas con arcilla siguiendo las técnicas tradicionales mezclándolas con acabados renovadores. "Mezclo técnicas que no son propias de la cerámica, muchas piezas las pinto con óleo, con acuarela o hago experimentos. Son acabados propios de otro tipo de pintura y no de la cerámica, pero mezclo porque no vengo de la cerámica, vengo de las Bellas Artes", destacó la ourensana. Sus piezas de cerámica son la mayoría figuras ideadas por ella, otras son reproducciones, aunque también realiza lozas como tazas o cuencos.

En sus inicios con Mágicos Gagarin, Iris solo se dedicaba a crear y vender sus obras. En la actualidad, la artista también trabaja dando clases de manualidades y arte a niños con discapacidad funcional en Bergondo (A Coruña). "Ahora, al tener otro sueldo más estable me permite experimentar más en mis creaciones", comentó.

La importancia del interior

Las obras de la ourensana reflejan el 'yo' interior de las personas. "Siempre me centré en la anatomía, me interesa la psicología y el sentido de la vida", apuntó Iris.El universo y el mundo de los astronautas también son piezas clave en sus colecciones. La figura femenina cobra relevancia en sus obras como un alter ego de la propia artista ourensana.

"Mis obras van dirigidas a un público que sea sensible", aseguró la artista.Aunque sus piezas no tienen un gran reconocimiento en Ourense, son muchas las ciudades es la que las esculturas y los corazones sonoros de Iris son vendidos y valorados por el público. "En Ourense vendí hace tiempo en alguna tienda pero en la actualidad mis piezas se venden en establecimientos como Ela Diz de Santiago de Compostela, Cardume de Ferrol, Shuave de Zaragoza o algunas tiendas de Madrid", apuntó Iris. Los clientes llegan a la ourensana a través de la red social Instagram, con pedidos personalizados o reclamando alguna de las piezas que ya tiene elaboradas. "Todos mis pedidos son por Internet, nunca he recibido encargos personalmente en mi propio taller", aclaró.

Exponer su lado más personal

Iris Branco es su nuevo proyecto personal en el que le gustaría "hacer más arte". A partir de septiembre, la ourensana quiere dejar volar su imaginación y crear nuevas piezas que reflejen su personalidad sensible, creativa y soñadora. "A mí me gustaría hacer una exposición, estoy preparando más obras para poder llevarla a cabo. También, hacer vídeos, proyectos más artísticos", comentó Iris.

Sus obras han estado expuestas en ferias y en exposiciones, sobre todo, desde que forma parte de Artesanía de Galicia. "Gracias a la labor que hacen desde Artesanía de Galicia, nuestras obras pueden ser vistas en ferias internacionales. Con ellos, he mostrado dos colecciones en la Cidade da Cultura", destacó la artista. En este camino de mostrar sus obras al mundo es por el que quiere caminar la ourensana, para que sus obras sean más conocidas y que su sensibilidad y su corazón lleguen a más hogares de fuera y, sobre todo del interior de Ourense. "Me gustaría ser profeta en mi tierra algún día", aseguró la ceramista Iris Blanco.