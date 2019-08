El Concello apuesta por extender las líneas de transporte urbano al área metropolitana

Ourense necesita modernizar su movilidad urbana. Quiere dejar de ser una ciudad del pasado y pretende mirar al futuro con comodidad y con una cara nueva. Desde el grupo de gobierno explican que quieren adherirse a la Red de Ciudades que Caminan con un plan de movilidad urbana donde destacan la peatonalización de las calles, el 'metrominuto' (plano con la duración que hay a pie entre una calle y otra), una nueva ordenanza municipal de movilidad que sea sostenible en el tiempo, la reducción de los límites de velocidad a 30 km/h, la creación de las plataformas únicas en las calles de la ciudad, una ampliación de la "almendra peatonal", hacer realidad el reto pendiente de los aparcamientos disuasorios y renovar un transporte público que pide a gritos una modernización instantánea.

Precisamene, el servicio del transporte público, que gestiona la UTE Urbanos de Ourense (formada por las empresas Vitrasa, Auto-Res, Grupo Alfer, Autos González y Autos A. González) lleva en precario desde mayo de 2015. Un año antes la empresa pidió sin éxito al Concello de Ourense la extinción de su concesión, que a día de hoy sigue con el servicio en precario.

El gobierno de Jesús Vázquez se encontró con el contrato ya caducado y con una obligación exigida por ley, que era la publicación del nuevo pliego en el Diario Oficial de la Unión Europea por un periodo de un año. Una vez que se cumplió esa cuestión, la concesión quedó a expenssas del proceso de licitación que se quedó en agua de borrajas.

Asunto prioritario

Este servicio de transporte es uno de los deberes que se pone el grupo de gobierno municipal con la "obligación" de renovarlo, adecuarlo a las necesidades y sobre todo implantarlo para que sea un "servicio moderno y accesible".

El portavoz de Democracia Ourensana en el Concello de Ourense y concejal de Infraestructuras, Movilidad y Transporte, Miguel Caride, explica que "es absolutamente urgente hacer una nueva concesión de los servicios del transporte público. ¿Cómo lo planteamos? En primer lugar, tenemos que adaptar las conclusiones del informe "Móvete por Ourense" (una memoria de participación ciudadana) al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y convertirlo en un documento oficial. Después de eso, no podemos reducir el uso de los turimos en el centro de la ciudad, si no damos a cambio un transporte público de calidad, adaptado y que llegue a todos los puntos".

Conexión metropolitana

Otro de los puntos que los ciudadanos demandan en el plan "Móvete por Ourense" era la implantación de un servicio de transporte que conectase la ciudad con los concellos colindantes (Coles, Pereiro de Aguiar, Amoeiro, Toén, Barbadás, San Cibrao das Viñas y Taboadela) y que las líneas con los polígonos industriales fueran una realidad, ya que actualmente existen pocas opciones para ir a estos centros industriales en autobús.

Miguel Caride aclara que "con independencia del transporte metropolitano que quiera implantar la Xunta de Galicia, hay una disposición gallega que nos permite hacer una cosa que se llama 'extensión de líneas'. Nosotros las líneas urbanas las podemos estirar fuera de los límites del concello para que lleguen a los puntos que nos digan y establezcan los concellos limítrofes".

El concejal admite que "me reuní con todos los alcaldes de los concellos del área metropolitana, con todos al 100%, para estudiar este asunto. Y todos ellos están en la labor de participar en esto, ya que sus vecinos se lo piden. Incluso a contribuir económicamente, en la parte que les corresponde por el alcance de las líneas".

Línea circular por la ciudad

El Concello deberá reorganizar y rediseñar las líneas, ya que las rutas que se extiendan más allá de los límites del concello producirán un gasto de tiempo y escasez de alternativas en el centro de la ciudad.

Para ello, Miguel Caride arguye que "tenemos que compensar el exceso de tiempo que se produzca por esos horarios,en implantar una línea circular que cubra las principales paradas de la ciudad, que básicamente son siempre las mismas".Encima de la mesa, el concejal de Transportes tiene dos opciones. La primera que solamente sea una línea en una única dirección que cubra el trayecto (Estación de tren Empalme, Progreso, Alameda, Jardín, Saínza, oParque de San Lázaro, entre otras) o que sean dos líneas unidireccionales que cubran el trayecto a la inversa de la otra.

"En el Plan Móvete en una primera fase se habla de dos sentidos de circulación. Es un asunto que está ahí sobre la mesa, aunque siempre da más facilidad organizar el tráfico en un solo sentido que en doble sentido", describe Caride.

En cuanto al número de líneas y las rutas, el concejal emplaza la revisión del mapa de circulación al mes de septiembre: "Aunque estamos trabajando en el rediseño de las líneas, tenemos un cronograma y hay un borrador del pliego de contrato para sacarlo a licitación, que queremos tratar con la Oficina de la Movilidad".

Y añade: "Desde el grupo de gobierno, queremos darle prisa a este asunto. No podemos permanecer con este servicio en precario porque, entre otras cosas, hay que renovar la flota y eso va en el pliego. Tiene que ser la empresa adjudicataria la que tenga que renovar los autobuses".

Reglamento de transporte

El concejal establece una hoja de ruta para darle celeridad al proyecto: "Tenemos perfilado el reglamento del transporte urbano, porque no se pudo sacar a concurso el pliego porque no tenemos un reglamento. Ahí regulamos como se presta el servicio, cuáles son los derechos y los deberes de los usuarios del servicio".

La ordenanza en forma de reglamento tiene que cumplir con los plazos y los requisitos adminitrativos: "El reglamento debe trasladarse a los servicios del Concello para que hagan los informes preceptivos. El segundo paso sería hacer una exposición pública para que la sociedad participe y aporte sus ideas y sugerencias. Después tendrá que aprobarse en junta de gobierno y pasárselo a los grupos políticos de la Corporación para que ellos tengan el texto y puedan presentarse enmiendas".

El paso final es exponerlo en el pleno para su aprobación definitiva: "Una vez cumplido ese paso y el reglamento esté aprobado podemos sacar a licitación el servicio".

Miguel Caride mira al calendario: "El proceso para la posible aprobación definitiva puede durar en torno a tres meses, en el mejor de los casos". Profundiza que es un reglamento "tipo" con especial atención a los detalles específicos de la sociedad.

"Es un reglamento donde se especifica el volumen de los bultos, como los carros de bebés, las bicicletas u otras cosas que se puedan llevar en un autobús". Completa la explicación: "En el reglamento no se habla de la flota en concreto, hablamos de los autobuses con carácter general, decimos que la flota deberá estar siempre actualizada, perfecta para el servicio, tratando de evitar averías, y limpieza impecables". Y es que estas demandas no se producen en la realidad, donde la accesibilidad de personas discapacitadas no es una discriminación positiva: "Tenemos que pensar en un servicio cómodo y accesible para todos. El otro día una persona en silla de ruedas se me acercó para decirme que tuvo que esperar tres autobuses que le valían para ir a su destino para poder subirse. Eso no puede pasar". Otro de los puntos negros son las averias y la antigüedad de las máquinas que producen quejas sociales.

La modernización es una cuestión pendiente que, según el pliego, deberá hacerse cargo la empresa adjudicataria. El concejal de Transporte comenta que "una vez que tengamos el reglamento revisaremos el pliego y las líneas de los autobuses. Estas cuestiones se confeccionarán con la Oficina de Movilidad".