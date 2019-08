Presentan "A historia de Verín en 100 obxectos"

El Concello de Verín ha presentado la obra "Historia de Verín en 100 obxectos", una iniciativa que pretende contar, de una manera diferente, la larga historia común y las particularidades de los ocho concellos que forman la comarca de Monterrei, a través de 100 objetos que definen su identidad cultural.

El alcalde, Gerardo Seoane, explica que se trata de una idea que parte de la publicación "A history of the world in 100 objects" del British Museum y que "nos aproxima no solo a diferentes etapas históricas, sino también a aspectos de la economía, sociedad, ciclos festivos, personajes, vida cotidiana, arte?" Todo esto "materializado en cien piezas nobles que los simbolizan y que aparecen muy bien explicadas por Alberte Reboreda Carreira y Nieves Amado Rolán, autores del libro y perfectos conocedores de la comarca de Monterrei y de su capitalidad".