De A Coruña a Ourense en bus para completar el viaje en tren con destino a Hendaya

El tren que debía cubrir la ruta entre A Coruña y la ciudad de Hendaya, situada en el País Vasco francés, no partió de la ciudad coruñesa como estaba previsto, si no que por un poblema en la locomotora, los 61 pasajeros tuvieron que desplazarse en un servicio de autobús, que Renfe puso a disposición hacia Ourense, para poder emprender el viaje programa por la compañía ferroviaria.

La hora de salida prevista era a las 9.30 horas de ayer, pero un "problema en la climatización de la locomotora", según explican fuentes de Renfe, hizo que los más de sesenta pasajeros tuvieran que desplazarse desde la ciudad coruñesa hacia la capital de As Burgas por carretera lo que supuso un revuelo y un malestar general entre los clientes. No solo por el retraso que suponía el viaje en bus, ya que debían salir a las 9.30 y llegaron a Ourense dos horas después de la estipulada, si no que los pasajeros expresaron su malestar por las condiciones y el servicio que la compañía hizo durante el trayecto en autobús.

Desde Renfe explican que se puso un servicio para que completasen el viaje programado. Sin embargo, los usuarios mostraron su malestar durante la ruta en bus y a la llegada a la estación ourensana.

El recorrido después de la salida a Ourense hacia Hendaya siguió con "la normalidad prevista" aunque pasajeros y sindicatos se quejan de la antigüedad de un tren que no cumple con las "características básicas para poder circular, el ejemplo está en que la locomotora no salió de A Coruña".