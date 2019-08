"Los libros deberían cambiarse cada tres años en vez de cada seis"

"La gente no compra". Son las palabras de la presidenta de la Federación de Libreros de Galicia y propietaria de la Librería Padre Feijóo, Pilar Rodríguez. "Notamos un descenso bestial de ventas y de reservas porque la mayoría de las familias no compran libros nuevos, prefieren ir al banco de libros para ahorrar. Es normal que quieran aprovechar los libros de unos para otros, pero es excesivo que se usen libros durante seis cursos y por seis niños distintos. Están pintados, sobados y no es muy higiénico. Alguien debería poner orden en ese sentido".

La venta de libros ha caído y eso lo notan en sus ejercicios. "Antes en agosto, hacíamos unas ventas que nos permitían llegar holgados, ahora nos tenemos que renovar", explica Pilar Rodríguez. Todavía así, con las opciones que hay de bancos de libros o adquisición de segunda mano por medio de particulares, la empresaria admite que "el gasto medio de un niño de Primaria en libros solo, puede rondar los 300 euros, mientras que en uno de Secundaria son más".

Las particularidades de los profesores hacen que la compra de material escolar se mantenga ya que "al final, el material escolar hay que comprarlo, porque se deteriora y se gasta. Por ejemplo, en Secundaria cada profesor quiere unos objetos determinados y entonces eso hace que el gasto en este tipo de material se mantenga constante".