"Ahora hay familias que ponen los libros a la venta en Wallapop"

Cristina Rodríguez es la madre de Hugo Iglesias, que va a cursar 1º de Bachiller, y de Mara Iglesias, que este curso hará 5º de Primaria. Como todas las familias hace números en la calculadora cuando llega la vuelta al colegio: "Los libros de Bachiller tengo que comprarlos y solo eso son 300 euros, mientras que en Primaria me dan seis del banco de libros del colegio y me tengo que comprar tres". Admite que la suma total de material escolar es "grande". Una inversión educativa que algunas familias ven una opción de reciclar material y ganar algo de dinero. "Hay familias que ven en la venta por internet una opción. Por ejemplo, hay casos que ofertan libros de texto por aplicaciones como Wallapop y claro, hay otras familias que lo ven como una opción de abaratar el coste de la vuelta al colegio". Es una tendencia que se produce en el ámbito escolar pero en otros sectores con el fin de sacar rendimiento: "Una amiga se compró tres libros por 40 euros, mientras en la librería costarían 70 euros. Evidentemente son se segunda mano, pero es algo que se ahorra". No descarta seguir esta moda al alza. Las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre son "semanas de vuelta a la rutina y de adquirir el material, pero una vez que empiece el curso el gasto se incrementa, porque siempre hay algo más que comprar".