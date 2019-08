La unión entre lo manual y lo digital

María Fernández Nóvoa se fue de Ourense para estudiar Bellas Artes. Desde niña pasaba horas dibujando y, en la actualidad, todos los días invierte tiempo en ilustrar momentos, ideas o personas. Sus obras son una mezcla de fragilidad y sentido del humor muy propios. Hechas con técnicas manuales y digitales, las ilustraciones de María han formado parte de carteles de conciertos y monólogos, del calendario que Abanca ofrece a sus clientes, en exposiciones artísticas, en eventos, en actos benéficos o en momentos más íntimos como pueden ser las invitaciones de una boda o un regalo.

La ilustración llegó a la vida de María Fernández Nóvoa como una afición y se quedó como un proyecto de vida que compatibiliza con su trabajo de diseñadora web. "No vivo plenamente de la ilustración, vivo del diseño web. Lo acompaño de la ilustración porque es algo que me motiva y me gustan las dos cosas por igual", declaró la ourensana.

Como diseñadora ha trabajado en agencias de Vigo y de A Coruña, donde reside actualmente, pero como ilustradora ha recorrido la geografía gallega a través de sus encargos. "Los clientes contactan conmigo a través de Instagram y, por lo general, la mayoría son gallegos incluso de mi misma ciudad, por lo que quedo con ellos y se lo doy en mano", aseguró María. "Lo que más se suele hacer esta temporada son retratos, sobre todo, para dar como regalo en una boda o en un cumpleaños ya que ahora se opta por este tipo de regalos más personales", añadió.

Los personajes de sus ilustraciones suelen estar estáticos, con la mirada perdida, tratando de representar la fragilidad y la soledad humanas. "Mi estilo es minimalista, en las ilustraciones me gusta mucho reflejar la naturaleza, la figura femenina, que la gente se vea identificada por pequeños rasgos más que hacer un dibujo realista, quiero que haga pensar y que la gente se reconozca", comentó la ilustradora. Asimismo, sus trabajos más personales están inspirados en la naturaleza, la música, el cine o la literatura como, por ejemplo, su serie de ilustraciones 'Freaky Couples'. La colección de parejas está creada en acrílico sobre papel y se refleja a parejas famosas que marcaron un hito en la historia como Yoko Ono y John Lennon, Annie Hall y Alvy Singer, Salvador Dalí y Gala o Diego Rivera y Frida Kahlo.

Dar forma y color a la palabra

María Nóvoa, tal y como se hace llamar artísticamente, ha puesto imagen y color múltiples iniciativas. En 2014, participó junto a diez artistas gallegos en el proyecto 'Ukelele Kit Project' en Santiago de Compostela. La ilustradora ourensana fue la encargada de decorar con su pintura un ukelele que después fue utilizado en un videoclip que se grabó en la capital de Galicia. "Yo lo pinté a mano con inspiración en la naturaleza e hicimos vídeos con artistas gallegos, me gustó mucho porque fue muy colaborativo", destacó María. Al año siguiente, su talento al ilustrar dio color a la palabra 'orballo' al ser una de las ilustradoras gallegas que participaron en el calendario Abanca 'As palabras máis fermosas'.

En 2017, repitió la colaboración con la entidad bancaria siendo su ilustración la portada del 'Calendario dos bos propósitos'. Además, fue la responsable de ilustrar el mes de junio y el de agosto de ese mismo almanaque.

María Nóvoa también es la autora de los carteles del festival American Autumn que se celebró en el Café & Pop Torgal en Ourense en los años 2012 y 2013. Asimismo, realizó la cartelería de los monólogos de Rober Bodegas y de la iniciativa del comercio local compostelano 'Estrea Estilo'.

Sus obras estuvieron expuestas estos últimos años en Bilbao, en Vigo y en Santiago de Compostela, donde destacó en la Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea en el Auditorio de Galicia.