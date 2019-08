El PP vuelve a desmarcarse de las críticas sobre el AVE de sus socios de DO

Al igual que ocurrió hace unos días con las críticas veladas del alcalde a los salarios o bajas laborales de los funcionarios del Concello, el PP ha vuelto a desmarcarse ayer de las declaraciones que hizo Miguel Caride sobre las obras del AVE.

Esta vez fue la concejal del PP Flora Moure, quien en una entrevista en Cope-Ourense señalaba que "estamos ante uno de los proyectos más importantes para la ciudad en el siglo y hay que trabajar unidos por el AVE". Ante la declaración de que no hay fondos, señaló que "las obras están marcha" y defendió que se está cumpliendo lo firmado". Entienden que la conectividad de A Ponte y O Vinteún se cumplirá pues "está en el convenio". También en cuanto a la publicación del sueldo de los funcionarios que hizo DO, Moure señaló que "unos cobrará mucho más y otros mucho menos. No hay que jugar con los números".