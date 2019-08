"Non habrá redución de prazas"

El Servicio Galego de Saúde emitió un comunicado después de la manifestación a las puertas del Complejo Hospitalario de Ourense donde afirman que "non se reducirá ningunha praza de persoal. De feito, ademais de manter ás actuais de pinches, o equipo disporá de catro novos especialistas en dietas e nutrición e un cociñeiro máis, nun cadro de persoal composto por máis dun centenar de traballadores, entre os que figuran pinches, cociñeiros, dietistas e auxiliares administrativos, todos eles persoal propio do Sergas, que xestionan e desenvolven esta labora as 24 horas do día durante todo o ano". La Comisión de Centro del CHUO no se cree estas palabra que "faltan a la verdad".