DO saca a la luz un cementerio de bicicletas en el Concello

| El sistema de alquiler de bicicletas del Concello de Ourense funciona a la perfección. BiciOurense lo gestiona desde hace un año, con 50 vehículos a estrenar y reparaciones diarias de las posibles averías. Nada tiene que ver por tanto con la empresa, la foto que ayer colgaba en sus redes Democracia Ourensana sobre el destino del servicio las bicis del Concello y en un depósito cuya ubicación no desveló. Son las bicis en desuso que fueron retiradas hace años, no las de la actual concesionaria y lo que denuncia DO es el mal reciclaje de las mismas que hace el Concello.