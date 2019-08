"Una cocina buena y moderna no funciona igual sin personal"

La puesta en marcha de la nueva cocina del Complejo Hospitalario de Ourense supondrá una reducción de la plantilla del personal, como así lo acredita Fernando Rivas, presidente de la Comisión de Centro del CHUO. "Tuvimos una reunión hace tres semanas donde nos avisaron de la posible desaparición de diez puestos de trabajo de la cocina, tras la inversión en modernización".

Ayer, a las puertas del hospital ourensano, un grupo de trabajadores protestaron ante la decisión de la gerencia del Sergas de forma explícita y con mensajes como "En defensa dos nosos postos de traballo", "Pola estabilidade laboral" o "Non a supresión de postos de pinche".

Fernando explica que "el Sergas dice que no desaparecerán los puestos estructurales, pero no dice nada de los puestos no estructurales. Todos los meses tienen que cubrir una serie de plazas para hacer contratos de acumulo de tareas para hacer frente a ciertas funciones, que unas veces son de una duración y otras de otra".

La invesión en la modernización llevará a incorporar una línea de frío que permite cocinar y congelar menús hasta con semanas de antelación. "Estamos pidiendo que se cumplan una serie de coberturas, al menos durante los primeros meses. Porque una cocina buena y moderna, no funciona sin personal. Eso lo tenemos claro y ellos también. Pedimos que durante los primeros meses se mantengan esos puestos de trabajo, porque no es lo mismo iniciar ese proyecto sin personal".

La Comisión de Centro habla de precaridad en los recursos y de la petición de estabilizar contratos para un mejor servicio. Y admiten que: "Nosotros no pedimos que se mantengan los puestos de trabajo para que la gente se quede en el sofá tirada. Pedimos que se mantengan esos puestos de trabajo, al menos durante los seis primeros meses, después si en vez de 96 personas con 86 se mantiene el servicio, seremos los primeros en apoyarlo".