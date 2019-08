"Se busca personal con ganas y responsable"

El sector servicios es el motor de la economía ourensana. El primer puesto del podio de los contratos realizados lo ocupa la hostelería, sin embargo los gerentes y propietarios de los diferentes restaurantes de la provincia encuentran un problema: "No hay personal con ganas de trabajar".

La reclamación laboral llega de manos de los chef ourensanos, pero también se extrapola al ámbito nacional. En la pasada edición de 'Cociña+Conciencia' en Santiago de Compostela donde se reunieron un total de 70 cocineros, 40 de ellos con estrella Michelin, debatieron sobre esta problemática. Allí estaba Javier Outomuro, chef de A Taberna y presidente de Unión de Hosteleros de Ourense: "No es un problema solamente de la provincia, los chef nacionales no encuentran personal o si lo encuentran aparecen otros problemas por todos lados". La misma sensación tiene Miguel González, gerente del Hotel rústico San Jaime y presidente de la asociación de 'Cociña Ourense': "Hacemos de tripas corazón para encontrar personal. Los avisas y te ponen excusas o que ese día concreto no quieren trabajar. Pero claro, el problema surge que trabajando de extra un fin de semana se sacan una cantidad de dinero que les compensa, en vez de tener un trabajo estable. Es una situación que afecta al servicio, ya que una cara conocida pues adquiere importancia a la hora de trabajar en cualquier restaurante". Son dos altavoces que exponen en primera persona la dificultad de los propietarios y chef de la provincia a la hora de contratar camareros.

Aunque los datos exponen que se hacen muchos contratos de camareros, la realidad es que esos contratos son temporales. "Yo me pasé un año buscando un camarero y hubo un chico que duró tres días", dice Javier Outomuro. "Hay que formarlos a través de la motivación para trabajar en hostelería, no todo vale", afirma Miguel González.