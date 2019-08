La Xunta trabaja para impulsar una nueva reserva de la biosfera

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda estudia la posibilidad de presentar una nueva candidatura a reserva de la biosfera ante la Unesco para el territorio que discurre entre los concellos de A Gudiña, Riós, Vilariño de Conso y A Mezquita.

La conselleira Ángeles Vázquez asumió este compromiso en el transcurso de una reunión que celebró con el alcalde de A Gudiña, José María Lago, uno de los promotores del proyecto con el que aspira a poner en valor y preservar la riqueza que atesora una parte importante del municipio que representa, reconocido ya como Red Natura.

Para analizar en detalle la propuesta, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, recibirá en septiembre a los alcaldes, que desean iniciar cuanto antes la tramitación administrativa para optar a la declaración como reserva de la biosfera. En ese sentido, José María Lago le trasladó a la conselleira la importancia de este proyecto para los cuatro concellos y considera fundamental "poder contar con la experiencia, el apoyo y el asesoramiento de la Consellería desde el primer momento". Galicia ya cuenta con seis reservas de la biosfera que ocupan el 25% de todo el territorio de la comunidad. Son las reservas de Terras do Miño; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; río Eo, Oscos y Terras do Burón; Área de Allariz; As Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo; y Xurés-Gerês.