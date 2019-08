Espazo Común acusa a Fumega de pedir el pago de tasas de basura con carácter retroactivo en núcleos de O Carballiño

El grupo municipal Espazo Común en el Concello de O Carballiño denuncia que, antes de las elecciones municipales, "se tramitaron un montón de expedientes de cancelación de deudas para muchos particulares y empresas por no haber sido notificados en tiempo y forma".

Espazo Común precisa que "fueron beneficiados negocios y personas muy conocidas de O Carballiño incluyendo, por ejemplo, la exconcelleiros" al no tener que pagar "multas e impuestos municipales por no ser la empresa de recaudación quien de localizarlos durante cinco años".

Según esta formación política, tras las elecciones, "cambia radicalmente la actitud y comienzan a llegarle a vecinos de Arcos, Veiga, calles de O Carballiño y algunas otras parroquias cartas en las que se les exige el pago con carácter retroactivo de la tasa de la basura de la que hasta hace poco estaban exentos".

Por este motivo Espazo Común destaca que "es ciertamente curiosa la transformación de la política económica de este alcalde y su aplicación mucho más que reprobable por parte de la empresa de recaudación y sus responsables."

Consideran "una tomadura de pelo que algo así se había ocultado hasta pasado el proceso electoral" y también considera que se trata "de una nueva prueba de la mentira masiva urdida por Fumega antes de 26 de mayo ".

El grupo municipal precisa que "es evidente que un expediente de regularización de este tipo no se elabora en dos meses y resulta aún más sospechoso que se pase al cobro en el segundo semestre de este año 2019 y no en el primero" y concluye que "la única explicación es que esta cuestión había permanecido agachada en un cajón hasta después de las elecciones para no enfadar a los votantes". Exigen la convocatoria de una junta de portavoces para que se den explicaciones s para la ciudadanía y que se "rectifique esta política interesada y caciquil".