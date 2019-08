Mario González Sánchez: "Haremos cultura para el pueblo con mucha oferta de calle, y no citas a las que solo van cuatro"

Profesor en el CIFP de A Farixa, músico y compositor y, sobre todo, dinamizador cultural, el ourensano Mario González se estrena en este mandato en el mundo de la política y lo hace por la puerta grande. Tras presentarse a las elecciones municipales por Democracia Ourensana y sellar posteriormente DO un pacto de gobierno con el PP, Mario González asumió la Concejalía de Cultura. Adelanta que las novedades "serán muchas", pero partiendo de un criterio básico: que la cultura debe ser para el pueblo y no actos a los que solo van cuatro personas, por eso "habrá mucha oferta cultural y también música en la calle".

-¿Cómo fue su desembarco en la Concejalía de Cultura?

-Lo primero que me llamó la atención es el gran equipo que hay en el área de Cultura, la ganas de colaborar y de aportar ideas que tienen y la enorme formación que demuestran en su área. Es un gran equipo.

-Vaya, habla bien de los funcionarios, no como otros...

-Es que me he encontrado con una gente como mucha ganas de aportar ideas, y además siempre me ha gustado trabajar en equipo. Esa es la primera impresión y me han dado muchísima información. Están ilusionados. No puedo pedir más por ahora.

-¿Qué programas le han convencido y va a mantener en este nuevo gobierno en Cultura?

-Una ciudad de 105.000 habitantes tiene que tratar todos los campos, desde la lírica, música de cámara, el teatro, pero, sin embargo, he descubierto que se da mucho aprecio a temas como la literatura y hay un par de concursos, como el de creación literaria, que creo que tienen poca difusión. Hay que promocionarlos.

-¿Qué va pasar con las fiestas mayores de la ciudad? ¿Seguirán siendo en junio o las trasladarán para hacerlas en noviembre, por San Martiño como decían?

-El actual alcalde siempre dijo que se va a potenciar San Martiño, pero no se van a suprimir las de verano. Vamos a tener las dos fiestas, pero la de San Martiño nos identifica y como novedad este año serán del día 8 al 11 inclusive, habrá cuatro días dedicados a la gastronomía y también a la cultura.

-Pero le acusan ya de haber dicho que suprime ese programa los jueves de verano...

-En realidad hay un presupuesto muy justo por ahora, hasta que podamos aprobar en enero como tenemos previsto los presupuestos, y tal vez ese era uno de los programas que menos público atraía. Los propios trabajadores de Cultura mostraron su cansancio por algunos programas repetitivos y están encantados con que se hagan nuevas propuestas. Creo que la cultura debe hacerse para el pueblo con mucha oferta de calle, que salga y esté al alcance de todos y no esas citas a las que solo van cuatro personas.

-¿La supresión de la banda de música es ya irrevocable?

-Soy un hombre disciplinado y respeto el consenso entre los dos grupos, por eso hasta septiembre no podemos hablar de proyectos musicales muy importantes. Habrá una propuesta muy original. Por otro lado, queremos buscar vías de subvención para divulgar todas las fiestas declaradas de interés turístico, como los magostos, los maios, etcétera, fuera del ámbito gallego.

-¿Hay alguna novedad para el programa de Nadal?

-Estamos trabajando y concretando cosas. La iluminación navideña se pondrá mucho antes y también se pondrán en marcha programas que atraigan visitantes.

-¿Van a lanzar un "tiembla Abel Caballero" con la iluminación navideña de Ourense?

-Abel Caballero sabe muy bien lo que hace, pero nosotros vamos a hacer también una propuesta de Samaín y de Nadal muy atractiva. Llevo todo el verano trabajando y buscando ideas. En septiembre desvelaremos novedades.