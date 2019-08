CCOO carga contra el alcalde por sus "desprecios" a los funcionarios

Los representantes sindicales de Comisiones Obreras en el Concello de Ourense advierten de que "non permitiremos máis desprezos aos traballadores da administración local polo grupo de goberno". El foco del alcalde Gonzalo Jácome contra el trabajo de "algunos funcionarios" ha provocado la respuesta de la organización sindical: "Non compartimos de novo as declaracións de Democracia Ourensana contra os traballadores do Concello".

El perfil de la red social de Facebook del partido político que lidera Jácome compartió este miércoles una publicación en la que decía: "El alcalde revela que el 6% de los trabajadores del Concello de Ourense están de baja laboral". Fue otra declaración que no sentó nada bien ni a los funcionarios ni a sus representantes sindicales.

CC OO ve "pasividad" del PP

Fuentes del sindicato explican que "o que están facendo é por en duda as baixas laborales dos funcionarios. Nós non compartimos de ningún xeito as declaracións de DO". Además de instar a que los cargos del partido político cesen con los "ataques", desde la organización sindical explican que "tampouco entendemos a pasividade do Partido Popular, na que se pon en duda as baixas por enfermidade do persoal funcionario".

Desde Comisiones Obreras protestan al entender que "o 6% de baixas por motivos de enfermidade é mínimo, dado que ante a falta de persoal por xubilacións e o aumento de carga de traballo, debería haber un 50% de baixas". Tras denunciar el exceso de funciones de algunas áreas de la administración local, desde el sindicato le piden al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que "deixe de contaminar a cidadanía con suposicións de partido de oposición e se dedique a traballar para solucionar os distintos problemas con que nos atopamos nos distintos departamentos do Consistorio".

Comisiones Obreras pone deberes al grupo de gobierno municipal: la aprobación y convocatoria de una oferta pública de empleo que complete el personal funcionario, La aprobación de una RPT (relación de puestos de trabajo), los concursos de la jefaturas de la administración, la consolidación de los niveles, así como el arreglo de las instalaciones para mejorar las condiciones de trabajo del personal del Concello de Ourense.