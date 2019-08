"Un día veu un señor cunha bolsa para pagar unha ciruxía: 30 millóns"

Feliciano Rodríguez pone el foco en una fotografía: "Aquí estou eu fai máis de 30 anos". En el pie de la imagen se lee: 'vestíbulo de entrada na planta baixa da Residencia. Posan para a ocasión os celadores Feliciano Rodríguez, Antonio Santos e Diego Ruiz no ano 1976'.

El celador recuerda que, en aquella época, en el mostrador de la foto se cobraban las operaciones: "Eu era celador de ciruxía e un día, veu un señor cunha bolsa e pousouna na mesa do mostrador. Antes nesa cabina pagábanse as operacións e claro, naquela bolsa había trinta millóns as antigas pesetas". La anécdota sorprendió a alguna de las enfermeras que llegaron después a la residencia sanitaria para trabajar cerca de los años 80.

Entre el nutrido grupo de profesionales sanitarios, un hombre apoyado en un bastón llama la atención. Es Antonio Presigueiro, un conocido encargado de turno del área de quirófano, que saluda a sus ex compañeros. Feliciano y Antonio se reencuentran en esas fotografías y narran alguna anécdota: "Non sei se te acordarás, pero nesa zona do quirófano había dúas portas que estaban duras e só se podían abrir de forma manual, non eran automáticas. Entón tiñamos que abrirlle as portas o xefe do servicio porque non collía por unha porta", dice Feliciano mientras abre sus brazos.