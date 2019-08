"Segunda loita" de las enfermeras eventuales: "Pedimos estabilidade laboral"

El 14 de mayo de 2019 supuso un antes y un después para las 7.675 candidatas a las oposiciones de enfermeras eventuales del Sergas, que pretendía cubrir las 830 plazas. La imagen "negra" de las escaleras del pabellón de Silleda (Pontevedra) escenificó la "inestabilidad, la eventualidad y precariedad" en el Servicio Gallego de Salud (Sergas). La convocatoria sirvió para formalizar la creación oficial de un colectivo que intenta reconducir la vida laboral de un grupo sanitario que vive en una incertidumbre constante.

Las enfermeras eventuales se volvieron a concentrar ayer a las puertas del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO), con su camiseta negra y un rosario de reivindicaciones. Es la segunda vez que se coordinan para protestar ante los principales hospitales gallegos, dentro de sus reclamaciones "12 meses, 12 loitas". "Verán, vacacións, qué e iso?" gritaba una representante, y las demás respondían: "Coida a quen te coida". La originalidad en la letra pretende "llamar la atención" de la gerencia del Sergas para que atiendan las demandas de "personas y trabajadoras que no somos números puestos en papel".

"Sen estabilidade non hai fecundidade", "os meus fillos non verei ata que me xubile ou vaia o INEM", "se queres ir a Samil, reserva co Sergas, e non con Castromil", o "eu non pido non traballar, só pido condicións dignas para poder traballar" fueron las frases que se escucharon este lunes las puerta del hospital.

Pegadas al móvil

Una de las enfermeras explicó el procedimiento de la dirección de contratación del Sergas para una jornada normal: "Somos una lista de enfermeras eventuales que tenemos que esperar diariamente si vamos o no a trabajar. El proceso es que tenemos que esperar a que llamen a los primeros de la lista y vayan cubriendo puestos. Una vez que te toca, tienes que atender la llamada antes de las doce de la mañana. Hay dos opciones: que la atiendas o que no la cojas. Si no respondes, te vuelven a llamar una segunda vez. Si no contestas esa segunda vez, saltan al siguiente de la lista. Aunque sí que es cierto que puedes hacer alegaciones, son siempre subjetivos y no atienden a criterios. Es decir, si no respondes pierdes puestos en la lista porque los demás suman puntos y tú no. Además, tienes que estar siempre pendiente del móvil, es un sufrimiento. Imagínate las personas que llevan 15 o 20 años". El colectivo de eventuales volverá el próximo 12 de septiembre a las 12 horas a las puertas del CHUO hasta que se resuelva su problema.