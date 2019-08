Un monitor de glucosa para la niña Noa, gracias a la solidaridad con 12 millones de tapones

Noa Gago Alonso es una niña de tres años de Verín a la que con 17 meses de vida le fue detectada diabetes infantil tipo I. En ese momento, el Servicio de Pediatría del CHUO le recomienda a su familia usar el monitor continuo de glucosa "Dexcom", un sistema que permite medir los niveles de glucosa en tiempo real tanto de día como de noche. No obstante, se trata de una tecnología no financiada por la Seguridad Social y cuyo importe la familia de la pequeña no puede asumir.

Gracias a un convenio de colaboración firmado por la Fundación Amigos de Galicia y la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia), la pequeña Noa cuenta, desde ayer, con su sistema de monitorización de glucosa. La campaña solidaria de recogida de tapones comenzaba allá por el mes de abril con el objetivo de reunir 12.184.200 unidades de tapones de plástico, necesarias para sufragar los 3.197 euros a los que asciende el coste del sistema de monitorización de glucosa y el receptor, cuya duración es de un año.

La ciudadanía se implicó

La iniciativa despertó la implicación de buena parte de la ciudadanía gallega que, tal y como explicó ayer durante el acto de entrega el director general de la Fundación Amigos de Galicia, Jesús Busto Peteiro, "se volcó en conseguir el sistema para la pequeña".

Precisamente, la madre de Noa, Manoli Alonso se mostró ayer muy agradecida con "tanta y tanta gente que hizo llegar sus tapones desde todos lados" y con la Fundación Amigos de Galicia. Para Manoli que su hija Noa pueda disponer del sistema de monitorización de glucosa supone "un regalo" que le aportará a la familia "calidad de vida" y "tranquilidad".

El sistema de monitorización es muy necesario en su caso porque "Noa es todavía muy pequeña y no sabe decir qué le está pasando", explicó Manoli. Los padres de la niña tienen que estar pendientes de ella día y noche.

"Noa comienza el colegio en septiembre, por lo tanto, para mí es un tranquilidad saber que va a tener la glucosa controlado gracias al sistema de monitorización y que cualquier anomalía me llegará al móvil", aseguró Manoli Alonso.

El sistema de medición continua de glucosa consiste en un sensor, un transmisor y un dispositivo de recepción que muestra las medidas de glucosa cada cinco minutos y permite adelantarse al momento de la hipoglucemia o hiperglucemia. Asimismo, presenta la ventaja de que el dispositivo de recepción puede ser un teléfono móvil compatible que permite reenviar los datos para ser compartidos por personas del entorno familiar.

La progenitora quiso aprovechar para trasladar un deseo: "Ojalá el de Noa sea el último caso en el que una familia necesite buscar ayuda para pagar un tratamiento para un hijo". De este modo, también hizo un llamamiento al Sergas para que financie este tipo de tratamientos a los menores de cuatro años y a aquellos otros mayores que lo precisen.

Los datos

En Galicia existen aproximadamente 1.000 menores con diabetes tipo I. De entre ellos, algo más de 20 tienen edades comprendidas entre los 0 y los 4 años. "El Sergas no financia ningún sistema de monitorización continua de glucosa para los niños de este rango de edad, puesto que solo opera con el sistema Flash apto para menores de entre 4 y 17 años", explicó Agustina Luis, representante de Anedia (Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia).

Desde Anedia consideran que en estas edades tan tempranas es cuando más necesidad existe dado que "los niños aún no saben explicarse, ni decir que están mareados o les duele la cabeza, por ejemplo".

Por este motivo, ayer durante el acto de entrega, han mostrado de nuevo su compromiso para luchar para que "el Sergas financie todos los sistemas de monitorización continua de glucosa y que facilite a cada niño el que atienda a sus necesidades".

Desde la Fundación Amigos de Galicia se mostraron dispuestos a ayudar a otras personas en la misma situación y que no puedan asumir el gasto que conlleva el sistema de monitorización.