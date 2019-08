Un funcionario pide amparo por el "acoso" del alcalde Jácome, que lo tildó de "enchufado"

Bienvenido F. G., técnico de administración general en el Concello de Ourense, donde su situación es de funcionario interino, ha presentado un escrito dirigido al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, en el que denuncia "el evidente acoso del que estoy siendo objeto por su parte, por causa de mis ideas políticas". Es militante del PSOE y pide amparo al concejal de Recursos Humanos, Armando Ojea, también de DO.

El trabajador público, adscrito a la concejalía de Infraestructuras, que gestiona Miguel Caride (DO), "a quien tengo en la más alta consideración personal", esgrime unas declaraciones del regidor a Onda Cero Ourense en la que Jácome lo menciona como uno de los supuestos enchufados del ayuntamiento, "por la puerta de atrás que son interinos, que tienen que estar un año o dos pero luego se quedan toda la vida, algunos de ellos llevan quince años".

El funcionario reprocha además al alcalde que deslice "insidiosamente además la presunta elaboración de informes voluntariamente contrarios a la normativa aplicable". Y añade: "Ya anteriormente, cuando todavía no ocupaba su actual cargo, hizo referencia a mi persona en su programa de televisión, en términos poco edificantes; atribuyéndome, entre otras falsedades, ser "el tonto útil" de no recuerdo muy bien quién".

Bienvenido F. G. subraya que "por buscar una explicación a esta aparente fijación de su parte, puedo suponer que su interés por mi persona vendrá de mi condición de militante socialista; militancia que ostento, es cierto, orgullosamente desde hace ya muchos años y que supusiera me ha convertido en víctima de sus diatribas y ataques en clara transgresión por su parte de mi derecho constitucional a la libertad ideológica establecida en el artículo 16.1 de nuestra Carta Magna". El interino atribuye "a sus fobias personales (declaradas públicamente por usted mismo en diversas ocasiones), su permanente e ilegítimo hostigamiento a mi persona por cuestiones de militancia, es decir, ideológicas, en los términos que garantiza la Constitución".

Tras haber eludido dar réplica con anterioridad, que "tuvo mucho que ver la escasa consideración que su persona y su quehacer político me han merecido y me merecen desde siempre", el funcionario alza ahora la voz "al ocupar usted la alta representación de Alcalde que, lamentablemente, no parece suficiente para poner freno a sus inaceptables e ilegítimos comportamientos, en esta ocasión no puedo, bien a mi pesar, quedar inerte y de brazos cruzados antes sus falsas e irrespetuosas acusaciones, emitidas no solo contra mí, sino también contra el colectivo de funcionarios interinos del que formo parte".

El trabajador público considera que "sus afirmaciones son falsas y calumniosas y atentan gravemente contra mi dignidad y honor, pues me atribuyen la comisión de, al menos, dos delitos de prevaricación, uno como inductor y cooperador necesario, el acceso a la función pública sin seguir los cauces legales -se supone que en connivencia con quien tuviese entonces la potestad de designarme-, y otro en grado de autor, la elaboración de informes voluntariamente controvertidos"

Exige a Jácome "que ambas falaces aseveraciones sean rectificadas con idéntica publicidad a aquella con que se produjeron". Porque Bienvenido F. G. se reserva "las actuaciones penales y/o civiles que puedan corresponderme". "Como quiera que usted me ha atribuido la comisión de al menos dos delitos, entiendo que solo puede usted legalmente hacer dos cosas: o excusarse porque en el momento de pronunciar tales palabras no fue usted consciente del alcance de las mismas -algo que puede suceder a cualquiera y que, me aseguran quienes le conocen, le sucede a usted con relativa frecuencia- o, por el contrario, sostenerlas y actuar entonces en consecuencia. A usted corresponde decidir"

El escrito añade: "En la actualidad es usted el jefe máximo y también el máximo responsable del personal de este ayuntamiento. Entre ese personal me encuentro yo, evidentemente, al menos por ahora. No soy yo nadie para recordarle sus obligaciones, pero, por lo que hace al caso, es evidente que tiene usted el deber de defender nuestro proceder, cuando actuamos correctamente, o de corregirlo, cuando no lo sea. Esta corrección en todo caso ha de hacerse, como es lógico, por los cauces legalmente establecidos".

En el gobierno municipal son conocedores del escrito pero no hay manifestaciones oficiales de réplica por ahora. El alcalde Jácome está de vacaciones y declina hacer nuevas valoraciones. Su cargo lo ocupa de forma interina el popular Jorge Pumar.