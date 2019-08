BNG y Cs critican la falta de actos culturales en verano y la exconcejala del PP rebate a Jácome

La ausencia de eventos culturales durante el verano organizados por el Concello de Ourense, que este año por ejemplo deja a la ciudad sin conciertos al aire libre en la plaza de San Martiño, al pie de la escalinata de la Catedral, une en la crítica a Ciudadanos y BNG (cada uno con dos ediles en la oposición).

El portavoz de Cs en Ourense, José Araújo, afirma que "a Jácome no le interesa la actividad cultural", y que la decisión justificada en la asistencia a los directos de 50 personas o menos es una "excusa de alguien que acaba de aterrizar y que no cree en la actividad cultural ni en los grupos locales, y por lo tanto no está dispuesto a pagar para que estos grupos muestren su creatividad a los ourensanos".

El Bloque lamenta que "Ourense é o único concello do país que non ten actividade cultural de verán". El portavoz municipal, Luís Seara, critica la cancelación de eventos y responsabiliza a Democracia Ourensana -el área de Cultura compete al concejal Mario González-, "unha organización que ve a cultura dende unha perspectiva mercantilista".

El alcalde dijo en el pleno que los conciertos del Verán Cultural, que no tendrá lugar este año, tenían escasa asistencia. En la red social Facebook, la exconcejala de Cultura Belén Iglesias, del PP -actual aliado de Jácome- publicó un mensaje irónico con fotos de directos con lleno en la plaza de San Martiño: "¿Es broma? ¿Cincuenta personas en los conciertos del programa Verán Cultural? Pasen y vean"?