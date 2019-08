Pulpo y sidra customizan las camisetas

"Con pulpo e fabada a túa crush quedará namorada"; "Sidra e cachopo para vós, pulpo e Ribeiro para nós", son algunas de las frases que lucen sobre las camisetas cuidadosamente tendidas en la Praza Maior. La retranca "made in O Carballiño" hace semanas que planea el desfile de la Festa de O Pulpo, cuyo día grande es hoy. Las peñas son los diseñadores y la calles de la villa su mejor pasarela. La imaginación no tiene límites y la única condición es incluir al rey, el cefalópodo. Bajo la atenta mirada de vecinos y visitantes los grupos van pasando por el photocall para mostrar con orgullo su creación.

Nunca un tendedero había generado tanta expectación. En la parte inferior de la Praza Maior de O Carballiño se disponían ayer cuidadosamente tendidas las camisetas diseñadas por las peñas para la original "festa das camisolas". "Se hai algo o que non podemos faltar dentro da Festa do Pulpo é a festa das camisetas", dice Bea. Su sentir es compartido por unas 2.000 personas que integran las 86 peñas participantes en esta edición.

Los grupos comienzan el proceso de creación semanas antes. La imaginación es libre y no faltan el empleo de términos "millennials" perto tampoco se pierde la costumbre de echar mano de la sátira política. Como ejemplos, una camiseta morada en la que puede leerse: "Con pulpo e fabada a túa crush quedará namorada" y, frente a ella unas "camisolas" blanca y negra hacen referencia a la Familia Real y rezan: "Si el rey es Felipe y la reina es Letizia, ponte de rodillas y aprovecha esta delicia", acompañadas de una imagen con el cefalópodo por excelencia.

Son cientos los curiosos que recorren el cuadrado delimitado por los cordeles de tender la ropa. Comentan entre ellos y se decantan por las versiones que, a su juicio, mejor recogen el espíritu de la Festa de O Pulpo de O Carballiño. Una vez elegida la favorita no puede faltar la foto de rigor para enviar a familiares y amigos. "Esta é carallluda", comenta entre risas un señor a su esposa.

Pulpo y fabada, fiesta segura

Este año la Festa do Pulpo está dedicada a Asturias y los diseñadores de las camisetas han querido hacer un guiño a sus paisanos. "Sidra e cachopo para vós, Ribeiro e pulpo para nós", puede leerse en una camiseta que evoca la bandera asturiana con un pulpo como motivo central. La abuela de la fabada Litoral puede que no sepa preparar "pulpo á feira" pero protagoniza otro diseño en amarillo con el lema: "Con pulpo e fabada xa temos a festa montada". Pero "Atención" subraya otra "camisola" con grandes letras porque "con pulpo e fabada hai peligro de gases". Los hay que siguieron el mismo camino a la hora de escoger su frase: "Con pulpo, fabes e sidra non fai falta gasolina".

Carmen se pasea con su grupo entre la gente, lucen orgullosos su camiseta en color azul. "Levamos dez anos de Festa do Pulpo e dez anos participando nesta actividade", dice. La efeméride queda recogida en la espalda de la camiseta, el lugar elegido por las peñas para poner el nombre de todos los amigos que las conforman.

Tania y Clara posan para una fotografía con su camiseta. Su peña la conforman 21 personas de O Carballiño y ellos también han decidido hacer un homenaje a Asturias. "Sempre pensamos un deseño acorde co sitio ao que se adique a Festa do Pulpo. Este ano foi a sidra pero hai un anos escollemos a Torre de Hércules para renderlle homenaxe a A Coruña", explican. El dibujo y la frase la han pensado en conjunto y el resultado no podría ser mejor: "Con unha sidrina e un pulpiño estamos de festa no Carballiño".

Pasan unos minutos de las ocho de la tarde cuando comienza el gran desfile por las calles contiguas a la Praza Maior. Propios y ajenos se suman a la iniciativa. Para este desfile no se precisa cumplir ningún requisito que no sean ganas de pasárselo bien.

A lo largo de la tarde un miembro de cada peña ha pasado por el Ayuntamiento para depositar el voto del grupo. Y, al finalizar la pasarela se da a conocer el ganador. Los agraciados son la Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de O Carballiño (Aspadisi) que se llevan un premio de 200 euros por ser el grupo que presentó el mejor diseño. Puede que se pongan de acuerdo para compartir una cena, al menos este es el fin en el que inicialmente pensaban muchos de los participantes.