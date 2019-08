Manuel Baltar: "¿DO con PP en las autonómicas? Nunca descarto nada, quien lo haga en política está sentenciado"

La pintura 'La esclava de Nerón' cubre la pared que ocultaba, en tiempos de Victorino Núñez, una puerta reservada para el obispo en el despacho del presidente de la Diputación. Nunca se utilizó. El cuadro es de Parada Justel, natural de Esgos. Baltar, oriundo de ese ayuntamiento en el que es concejal, contempla la obra en su lugar de trabajo. Lleva la cuenta al milímetro del tiempo al frente de la administración que antes, durante dos décadas, gobernó su padre: "2.740 días". Su nuevo mandato, cuyo programa '7273' -los kilómetros cuadrados que ocupa la provincia- prevé la jornada e incluso la hora para reuniones y puesta en marcha de proyectos, tiene una primera fecha clave el 27 de septiembre. El gobierno provincial, con DO garantizando ahora la mayoría del PP, aprobará los presupuestos de 2020.

-El PSOE compareció a las puertas de esta institución para denunciar el coste del nuevo gobierno y que hay una "UTE de asesores".

-Uno de los que comparecieron era la persona que más sillones ocupó en el pleno de la corporación provincial en sus casi 200 años de historia. El único al que sus propios compañeros le hicieron una moción de censura, relevándolo como portavoz, porque no los representaba adecuadamente. La otra es familiar de un exalcalde socialista. Es una dinámica de no producir nada más que representaciones. Respeto esa forma de oposición, pero les ha llevado a ninguna parte.

-La corporación tiene más asesores (27) que diputados (25).

-Es el límite máximo legal que existe. Hemos ido al límite, como van a ir en el Concello de Ourense. En el mandato pasado el Bloque tenía un diputado y dos asesores, el doble. Hemos racionalizado toda esa cuestión. El PSOE tiene 4 y me imagino que esos no serán enchufados, sino fruto de una oposición libre, pública y concurrente. Hasta hace unos días contaba con una persona, exsenador, a la que se le había creado una plaza ad hoc y de la que no podían disponer, en una situación realmente peculiar. Si salen con estas cosas me imagino que será un mandato por su parte como el anterior: folios en blanco, sin propuestas positivas y nada proactivos en la defensa de los intereses generales de la provincia.

-Se adivina oposición dura en Concello y Diputación. ¿Pero está más tranquilo sin una voz tan crítica, agresiva a veces, como Jácome?

-En los plenos yo estaba totalmente tranquilo, en ningún momento me enojé ni entré a ningún tipo de controversia ni al insulto. En este próximo mandato somos dos fuerzas en la misma dirección. En los debates habrá dos voces claras representando al gobierno, y eso evidentemente es un plus. El 26 de mayo algunos ya se creían los reyes del mambo y se ha visto que han sido los grandes perdedores, alguno especialmente. Ha quedado en evidencia su incapacidad para negociar.

-Pasan Jácome y usted de mucha tensión a pactar y compartir fotos oficiales, e incluso 'memes'. ¿Fue fácil empezar a dormir con el enemigo?

-No, esa era una película de Julia Roberts. Había una buena relación hasta octubre de 2015, que se volvió abroncada por su parte y que no llevaba a ningún lugar. Después hubo un resultado electoral. Tenemos mucho que aprender: si somos capaces de hablar y acordar en un minuto con una persona que evidentemente no formaba parte de los amores de una persona como yo, todos podemos hacer un ejercicio de repensar relaciones personales y políticas, y solucionar cuestiones. Ahora estamos en una situación fantástica.

-Al final, usted ganó al PSOE, ganó al propio Jácome en la Diputación, ¿y ganó también a Feijóo?

-No hago ese tipo de conclusión. Hubo un resultado electoral que me daba 12 de 25 diputados y me hacía falta buscar otro. En la dinámica del pacto pulsé la otra posibilidad, con Ciudadanos, y me pareció absolutamente lamentable lo que me llegó en la conversación con el máximo responsable en Galicia. Hablando con Gonzalo no hubo ningún tipo de debate, fue fácil, volvimos al clima anterior a octubre de 2015, el que había hecho que incluso participara en algún programa de Auria TV. Se acabó el problema y nació una oportunidad para Ourense. Tenemos cualquier cuestión y la tratamos entre dos personas. Esto se arregló como el pacto en la Diputación y en el Concello: en cuestión de segundos.

-¿Hay riesgo de que el PP absorba a DO, o de que DO marque distancia con el PP? ¿Será estable el doble gobierno de coalición?

-Va a ser lo contrario al bipartito de la Xunta de BNG y PSOE, que acabó como acabó precisamente por esas liortas internas y ese afán de competencia entre compartimentos estanco. Este es un gobierno único. Hay un liderazgo único en ambas instituciones y con un programa. Vamos a tener presupuestos, plan de urbanismo, un gran hotel termal. Es el mandato de la alta velocidad, en el que ya estamos viendo un trabajo especial en limpieza, y en el que la cooperación se va a escribir en mayúsculas.

-¿Habrá personas de DO en la lista del PP a las autonómicas?

-Uno de los acuerdos del pacto es que no se presentaran a las elecciones. En todo caso existe un comité de seguimiento entre ambas formaciones, que presidimos Gonzalo Pérez Jácome y yo, y en su momento se verá lo más conveniente en función del camino que haya tenido el gobierno y de la proyección de los próximos 3 años de mandato.

-Entonces no lo descarta.

-Yo nunca descarto nada y en política el que lo haga está sentenciado. Posiblemente el 90% hubiera descartado un pacto entre PP y DO, pero estamos en el terreno de la política. Garantizo una relación excelente que va a dar resultados.

-Defiende liderazgos únicos en Concello y Diputación, pero hay quien cree que Baltar gobierna el ayuntamiento en la sombra.

-Son los mismos que se colocaron a las puertas de la Diputación. Yo les daría 100.000 argumentos y frases más ocurrentes que esas. El alcalde es el máximo responsable del ayuntamiento, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sabe cuál es su papel y cuáles son sus responsabilidades. Yo sé las mías aquí. Sucede que soy el líder de la fuerza política más votada en estas elecciones y en todas las que ha habido en la provincia de Ourense, y eso da un plus de visión. Sin duda, si pide consejo en algún momento, estaré para dárselo, igual que si yo lo necesito.

-Si Feijóo decide no optar a otro mandato, ¿dónde estará Baltar?

-En Progreso 50, Diputación de Ourense. El PP de Ourense se pronunciará con Feijóo y sin Feijóo, porque existía antes y después, lo mismo para Manuel Baltar. Tendremos un criterio que representará a la mayoría de militantes, cargos y representantes públicos del PP de Ourense.

-Tras un mandato de rebaja de deuda a 0, ¿qué retos se marca?

-Nos presentamos con un programa electoral que ya es plan de mandato, el '7273', en el que van especificadas 124 medidas con hora, día, mes y año de implantación. Crear el Observatorio Internacional de Medio Rural, habida cuenta de nuestra situación demográfica, es sin duda uno de los proyectos estrella, que va de la mano de la planificación y de poder aprobar el 27 de septiembre los presupuestos de 2020. Volveremos a ser los primeros de España en aprobar cuentas cooperadoras con los 92 ayuntamientos. Pasamos de un 116% de endeudamiento a la deuda 0 y eso nos permite ahondar en la política de apoyo a los ayuntamientos y tener visión integral de provincia. Se hará la ejecución completa del plan termal provincial, uno de nuestros ejes. Tenemos algo que no tiene ningún territorio: ese mar interior que será fuente de desarrollo. El plan reúne las propuestas innovadoras de la Diputación para seguir destacando entre los gobiernos provinciales.

-Usa con frecuencia el hashtag #CreoenOurense. ¿Cree en el centro de inteligencia artificial y en el parque acuático, ideas de DO?

-Lo más fácil en esta vida es descalificar, criticar todo lo que pasa, eso es lo más cómodo. Pero si realmente quieres a un territorio hay que levantarse, ver lo positivo y potenciarlo. Era el lema del pasado mandato y ahora es apasionarse. El programa electoral de DO me lo sé. Me creo las 18 primeras medidas, la número 19 era echar a Baltar y en esa no estaba de acuerdo. El parque acuático termal me gusta. Hacemos el de Pereiro pero la propuesta de que otro termal en Untes o en el entorno de Ourense, que sea el único de Europa y pueda estar abierto en invierno, es importante y definitivo. Con el centro de inteligencia, estamos en esa estrategia con IBM y puse ese edificio a disposición del Concello para que sirva de embrión.

-Apoyan el Día de la Galicia Mártir. En su investidura citó a Basilio Álvarez y Otero Pedrayo. ¿Esa sensibilidad del PP de Ourense se concilia bien con el resto del PPdeG y sobre todo del nacional?

-Es un tema irrenunciable, forma parte del ADN del PP de Ourense. En su momento, cuando fue la fusión de Centristas con el PP contribuimos a que la G del PPdeG fuera mayúscula. Sin complejos defendemos el galleguismo. Desde Ourense resulta fácil hacerlo porque fue la cuna de todos los grandes pensadores del pensamiento político galleguista. La defensa de Galicia para mí es fundamental y está por encima de los partidos.

-¿Se siente cómodo viendo al PP pactar con Vox, que por ejemplo niega esa nacionalidad histórica?

-Entiendo que se pacte y se asegure la gobernabilidad de ayuntamientos y comunidades autónomas sobre la base de principios comunes. Si pensamos solo en lo que nos separa nunca pactaríamos. Respeto mucho a cualquier formación política aunque el tema del galleguismo y la identificación de la nacionalidad histórica es muy importante para mí. Pero si tengo que pactar un plan de urbanismo no me fijo en eso. Yo tengo que buscar lo útil al ciudadano, lo útil al vecino.