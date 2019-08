Un terremoto despierta de madrugada a los vecinos de Celanova

El suelo de la provincia de Ourense no ha dejado de temblar desde el inicio del verano y esta madrugada la comarca de Celanova ha vivido el terremoto más fuerte de toda la serie. Un seísmo de 3.4 grados en la escala de Richter se ha sentido a las 06.08 horas de este sábado en varios municipios de un área en la que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado más de una treintena de temblores desde el 1 de julio.

El terremoto, que se ha llegado a despertar a algunos de los habitantes de Celanova debido a su intensidad, se encuentra sin embargo dentro de la media histórica en Ourense (4 grados en la escala de Ritchter o menos).

La sacudida se notó en Ramirás, A Merca, Cartelle, Cenlle, Baixa Limia, Gomesende o Quinteira de Leirado. "Mis padres están en Leirado y en caso se despertaron todos", narra un vecino de la zona al recordar el terremoto. "A min despertoume que me saía o corazón do sitio", explica otro.



Un enjambre sísmico

"En toda la península saltan de vez en cuando enjambres sísmicos y no sabemos muy bien la causa. Son habituales, aunque no mucho en esta comarca hasta ahora. La probabilidad de que haya un terremoto mayor no sería descartable, pero en esta zona, según el histórico registrado, no hay magnitudes excesivamente grandes. Ha habido de 3 y hasta 3,5. Pensamos que la probabilidad de que pueda haber un terremoto mucho mayor es baja, muy baja, por lo que sabemos históricamente. Lo más esperable sería que esta serie pueda tener unos cuantos terremotos más para después desvanecerse, hasta que a lo mejor dentro de unos años pueda volver otra vez el fenómeno. Así ha pasado en otros casos", explica Luis Cabañas, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. El organismo tiene constancia de terremotos con epicentro en la provincia desde 1816, cuando ocurrió, se calcula, uno de escala 4. La magnitud se puede medir con más fiabilidad, y quedar registrada, desde 1967. "La detección es mucho más precisa que en otras épocas, a lo mejor en el pasado solo se hubieran registrado 2 o 3 de estos terremotos en el histórico. Ahora los sistemas son mejores".