Una ruta con chófer entre la 'raia' seca

La zona transfronteriza entre Verín y Chaves inauguró ayer un servicio de transporte de pasajeros entre ambas urbes con solo tres usuarios desde el suelo español al portugués, pero con un grupo numeroso desde la estación lusa hacia la villa verinense, motivado por la inauguración de la Feria del Vino de Monterrei. La prestación se realizará en los meses de agosto y septiembre durante los días de feria de ambos territorios. La demanda histórica de movilidad de los vecinos de la frontera (ya) es una realidad con un proyecto piloto que, si los datos lo corroboran, se convertirá en rutina diaria.

César sale puntual. El reloj marca las seis de la tarde y el primer autobús que cubre el servicio del Transporte Urbano Transfronterizo Chaves-Verín arranca con tres pasajeros y un periodista luso. Es el estreno de un proyecto que se llama "Dos países y un destino", del que forman parte la Eurocidade Chaves-Verín y el concello verinense. Funciona durante los días de feria a ambos lados de la 'raia' seca y pretende atender una demanda histórica de los vecinos de los dos territorios.

El viaje es corto y ocasional. Treinta minutos por la N-532, donde las carreteras son eternas, al estilo película americana, pero con el verde gallego. Por la ventana, se ven edificios de planta baja con cancillas oxidadas, que antes albergaron un comercio. Por el letrero, era de ropa. El cartel de la Eurocidade en el puesto de aduanas da la bienvenida al país vecino con dos niños sentados en el muro y las bicicletas tiradas sobre una explanada de tierra. Ellos vieron pasar al primer servicio transfronterizo.

Por los cristales tintados del autobús también se ve cómo los espectáculos cobran vida por una carretera nacional. El mítico "Moulin Rouge" tiene una filial en Verín y el Club Francés y el Casino quedan a la izquierda. Un bar que publicita un show latino llama la atención por las dimensiones de su cartel.

Nadie se baja en Feces de Abaixo, aunque en el recorrido está estipulado la parada en la localidad verinense. El autobús pasa de largo, con destino a Chaves. César se sabe el camino de memoria, va a la ciudad portuguesa a hacer la compra o pasar el fin de semana.

Entra al Largo da Estaçao y dos responsables le están esperando para preguntarle qué tal ha ido la ruta. El conductor verinense saca una sonrisa y describe cuántos pasajeros cubrieron el trayecto, además de indicar que nadie estaba esperando en la parada intermedia de Feçes de Abaixo. Una de las pasajeras agachó la cabeza entre los asientos para evitar ser fotografiada y salió rápido para evitar responder preguntas. Pepe y Lourdes se pararon a contar su historia. Esta pareja se subió al bus por "casualidad", ya que desconocían el servicio, pero al llegar a la estación se lo explicaron. Él se despide del conductor, mientras baja con la bolsa de la ropa para pasar el fin de semana en la ciudad lusa. "Nos dijeron que era gratuito, pero no sabíamos nada, la verdad", dice Pepe descendiendo del último escalón para pisar tierra lusa. Lourdes aclara que "ya llevamos tiempo en España, porque nuestra casa está en Rio de Janeiro. Venimos a pasar las vacaciones y ahora nos quedaremos un tiempo en casa de unos familiares en Chaves". Ella admite que "el servicio será útil porque hay mucha gente que irá de aquí a Verín y al revés". Él la agarra del brazo y añade: "Pero necesita más publicidad, porque no se ha promocionado nada. De hecho, nosotros nos enteramos al coger el autobús". César espera mientras Pepe y Lourdes quedan retratados y los despide con amabilidad: "Adiós, bo fin de semana".

Un recorrido ocasional

El conductor explica el procedimiento: "O servicio é totalmente gratuito. Os pasaxeiros veñen e piden un billete que se lles entrega cando soben ao autobús. Hai dous tipos: un de ida só e outro de ida e volta, para os que saiban que queren volver. Hoxe, por exemplo, arrancamos ás seis e ás doce hora española, once hora portuguesa, volvemos para Verín".

El conductor se defiende con el portugués. "Hoxe -por ayer- hai unha actuación das Bandas na Praça de Chaves, pero claro habendo a Feira do Viño de Monterrei, quen vai vir a Chaves", reconoce con una sonrisa. Y es que el servicio que se cubría a la inversa, de Chaves a Verín, llevaba más usuarios según admitió uno de los responsables de la iniciativa. Del servicio se encargan dos empresas concesionarias -Autoviação do Tâmega y Autocares Guerra de Verín- durante los meses de agosto y septiembre. César advierte: "Agora mesmo o servicio non está moi solicitado polo que os billetes poden adquirirse no mesmo autobús, pero pódense sacar online, para a xente que queira ou que esté acostumada".

El proyecto sirve de experimento para analizar la aceptación por parte de las personas que saltan la 'raia' seca.Desde la Eurocidade y el concello verinense explican que analizarán los resultados y estudiarán la posibilidad de poner un servicio constante si los datos de movilidad son "buenos".

César se despide y la inauguración de la Feria del Vino de Monterrei espera. Off the record da ciertos detalles de la piscina de Chaves y de las buenas ofertas que hay en Lidl de la ciudad lusa. No quiere olvidarse de las ferias de los dos destinos y subraya que "en Chaves hay eventos o 16, 17, 23, 25, y todos los miércoles. En Verín son o 12, 23 de agosto e o 3,11 e 23 de septiembre". Días en los que el servicio estará disponible y donde él será el chófer particular.