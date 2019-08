Norberto López, Premio Ourense do 24 OUFF

O Premio Ourense do Ourense Film Festival recaerá na súa 24 edición, organizada pola Deputación, no director ourensán Norberto López Amado que, desde finais deste ano, dirixirá a serie "3Camiños", apoiada pola Xunta de Galicia e Xacobeo 2021 e gravada en varios países pola produtora galega Ficción Produccións. O presidente provincial, Manuel Baltar, comunicoulle ao premiado a concesión do galardón a un "ourensán que acredita a súa condición polo traballo e creatividade que atesoura. É un magnífico exemplo da relevante achega que se pode facer desde Ourense ao sector audiovisual, e é un fantástico aliado para o OUFF e o seu futuro".

O Premio Ourense foi na edición anterior para o actor Luis Tosar, e entre os galardoados en edicións previas figuran os directores Luis García Berlanga, Enrique Urbizu e Emilio Martínez Lázaro, ademais dos actores José Sacristán, Imanol Arias e Emilio Gutiérrez Caba. Igualmente foron recoñecidas en anteriores edicións do festival as actrices Lola Dueñas, Mercedes Sampietro, a directora Pilar Miró e a escritora Elvira Lindo.

Norberto López Amado naceu en 1965 en Ourense. É director e produtor, tanto de cinema como de televisión, coñecido por longametraxes como "Nos miran" (2002) ou series de TV como "El tiempo entre costuras" (2013).