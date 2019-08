Luis Seara tachó los contratos eventuales de "policía política"

Mientras el portavoz del bipartito, Miguel Caride insistía en que eso 27 contratos eventuales son el máximo legal permitido y el alcalde defendía n el trabajo de apoyo que harán para mejorar el funcionamiento del Concello en temas para los que no siempre hay personal cualificado, el BNG indicó que se podría estar rayando "el ilícito penal", pues a su entender esos trabajadores podrían estar "haciendo de policía política del Gobierno local". Pérez Jácome, que cerró ayer prácticamente todos los turnos de palabra de cada tema plenario, haciendo uso del derecho que le confiere el reglamento no dudó en recordar que "en mis ocho años como oposición, fui el único que hizo eso, oposición en el Concello y no como otros y trabajamos sin contratos eventuales", señaló en referencia en que ahora que son gobierno se acogen a un derecho legal y con unos puestos que solo van a estar el tiempo que yo esté en este ayuntamiento".