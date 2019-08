El bipartito evita blindar un acuerdo sobre la plaza de abastos

La moción del PSOE pidiendo el blindaje de la obra de reforma de la plaza de abastos, para conseguir que no se pierda, aunque caduque el acuerdo de concesión del 1,5% cultural comprometida por el Gobierno central, fue aprobada pero tras una enmienda del bipartito que cambió su contenido y rechazó la oposición. En lugar de blindar la obra y comprometer que el concello abonará esos 5,5 millones aunque se quede sin subvención estatal la moción aprobada solo compromete al ayuntamiento a "seguir adelante con los trámites administrativos de la reforma pero con cargo a ese 1,5%. PSOE y Cs y BNG acusaron al bipartito de vender a los placeros y poner en riesgo el futuro e la plaza.

Nuevamente fue una operación de maquillaje. El e el PP está 100% a favor de que el Concello sufrague esa obra si fuera necesario y se perdiera la subvención. Y así lo hará pero concilió el voto en contra con DO que ve la obra más costosa y si la aprueba será a cambio de subirle el canon a los placeros.

Para suerte de los comerciantes, el Gobierno central acaba de confirmar que esa subvención del 1,5%c cultural para hacer la obra de la plaza tiene una prorroga y no caduca hasta 2020.

En medio de este pleno atípico, marcado por votaciones contrarias a los que en un caso PP y en otros DO realmente piensan o sienten para que el "matrimonio" político prospere, tampoco superaron el voto a favor mociones como la que pedía que se recupere la concejalía de Igualdade que se suprimió con la llegada de este nuevo gobierno porque, según el bipartito ya hay una Concejalía de Servicios Sociales, Sanidade, e Igualdade pero por un fallo ya corregido, no habían puesto Igualdade en la denominación inicial. Eso no le libró de críticas, dirigidas en buena parte y el PSOE felicitó incluso a la exdil de DO Ana Isabel Rebanales, que dimito de su cargo por "haberse negado a ser una mujer florero de Jácome".

El PSOE podría haber intentado un fallido acuerdo con ellas tras su dimisión para una moción de censura.