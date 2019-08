No había denuncias por violencia en el suicidio de madre e hijo, que contactaron con la Policía

No constan denuncias de violencia machista, ni en Galicia ni en Cataluña, tras el terrible caso de la madre e hijo -70 y 27 años- que se suicidaron el lunes en Ourense desde una pasarela sobre la N-120, tras varios días en la ciudad, a la que llegaron escapando de supuestos conflictos en casa con el padre y marido, con un billete de avión hasta Santiago costeado por los servicios sociales de la ciudad condal. Pretendían volver a Barcelona tras no encontrar apoyo en familiares de la capital de As Burgas. Solicitaron un billete en asuntos sociales del ayuntamiento, que les ofreció el albergue y una trabajadora social, pero declinaron esta posibilidad así como la de denunciar las supuestas amenazas que los motivaron a irse. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, manifestó ayer que antes del trágico suceso avisaron de sus intenciones a la Policía. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, afirmó ayer en una entrevista en Onda Cero: "Habrá que mirar si hubo dejadez por parte de funcionarios públicos o si hay que reforzar el protocolo".

Los agentes analizan las últimas llamadas de la madre y el hijo. Según el relato que ayer hizo el regidor en la radio, acudieron "a la Policía Local, porque parece que querían hacer una denuncia por malos tratos, pero los remitieron a Servicios Sociales, donde les dijeron que no podían pagarle ese billete de autobús que pedían. Luego fueron a la Policía Nacional y una vez en la estación de autobuses, pidieron que les dieran dos billetes para salir de viaje, pero les respondieron que no podían darle unos billetes sin pagarlos". El alcalde, cuya intención es suprimir la oficina de denuncias de la Policía Local para que la comisaría asuma ese servicio como sucede en otras ciudades de Galicia, contaba ayer que "primero el hijo se tiró de la pasarela y luego la madre fue detrás".

El delegado del Gobierno en Galicia, máximo responsable en la comunidad de las fuerzas de seguridad del Estado, también hizo declaraciones sobre la tragedia ocurrida este lunes en Ourense. "Tenemos casi el conocimiento de lo que ha transcurrido a lo largo de estos días, nos falta en la mañana en la que decidieron tirarse desde el puente". Según detalló Javier Losada, los agentes están investigando "las últimas llamadas, cuál ha sido la relación con la Policía Local de Ourense, qué ha pasado con la familia y qué estaba sucediendo". El representante del Ejecutivo en la comunidad manifestó que tuvieron "durante varios días relación con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local".

Llamadas a las autoridades

El delegado del Gobierno desveló ayer en A Coruña que, uno de los días durante su estancia en Ourense, madre e hijo se pusieron en contacto con la Policía Nacional -según la agencia Europa Press- y se activó, inicialmente, "un sistema de prevención con Adif y Renfe", ya que "la primera noticia era que iban a suicidarse en las vías del tren. Posteriormente volvieron a llamar a la Policía Local de Ourense y a partir de ahí se sucedieron una serie de hechos en los que estamos en este momento siguiendo los cursos", añadió Javier Losada a los periodistas.

Según recoge la agencia de noticias Efe, telefonearon a la Local de Ourense en varias ocasiones -las comunicaciones se graban- antes de tirarse desde la pasarela. Losada informó ayer de que se están averiguando los motivos de "las últimas llamadas" y cuál fue la relación exacta con los agentes. Tras analizar lo sucedido, ha apuntado, "es un poco complicado establecer cuáles han sido exactamente las causas de que hayan tomado esta decisión".