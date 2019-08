Gonzalo P. Jácome: "Pido compatibilidad para ser alcalde y empresario y lo haré sin restar tiempo a la Alcaldía"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, explicó ayer que la petición de compatibilidad que ha realizado para compaginar su labor en la alcaldía, por la que cobra una percepción bruta anual de 68.300 euros, con la atención a "ocupaciones marginales retribuidas", tal y como consta en el escrito, en el que incluye sus empresas, sus televisión conferencias otras "es una obligación legal", señaló y además que la legislación le concede ese derecho.

"Si no lo hubiera solicitado tendría que pedir compatibilidad cada vez que me siente en un consejo de administración o vaya a una tertulia", argumentó, y aseguró que compaginará ambas cosas "sin restar tiempo a la Alcaldía". Jácome justificó que hace lo mismo que lo que hace unos días criticó al portavoz del PSOE, Rafael R.Villarino, "porque él si viola la ley, al pedir compatibilidad para ser profesor asociado universitario de Psicología, cuando no ejerce la psicología, sino que es político".

Jácome realizó estas declaraciones en una entrevista en el programa Ourense na Onda, en Onda Cero Ourense y a preguntas de Paco Sarria, el alcalde salió al paso de alguna de las críticas que ha tenido en estas últimas semanas por sus supuestas contradicciones e incluso desveló proyectos.

Nuevos contenedores

Señaló que en unos meses estarán funcionado los contenedores subterráneos ya reparados. No comparte ese modelo y anunció que "presentaremos otros modelos de contenedores que van a se revolucionarios".

Coches oficiales

La providencia que emitió para que los coches oficiales vayan al parking municipal al final de jornada es porque "me informaron de que algunos funcionarios lo llevaban para casa, así no gastaban su coche ni la gasolina".

Asesores

Cree que "suena a a chiste oír que contratamos a 27 personas como asesores; es mi staff personal para trabajar en distintas áreas y proyectos; y cuando cese como alcalde, se irán conmigo", señaló. Afirma que "lo que hizo el PSOE fue distinto, metió a cien enchufados como interinos y ahí siguen".

Apoya lo de traer un equipo propio, "porque respeto el sistema americano, no el de que un señor que gana una plaza de funcionario y está ahí toda la vida sin ver si es rentable", señaló.

Oficina de denuncias

Su intención es eliminar la de la Policía Local pues ya hay la de la Policía Nacional. "Es una aberracion", señaló, y cree que sirve para que esos policías locales "no pasen frío en la calle al no tener que patrullar".

Jesús Vázquez

Dijo desconocer la crisis interna del PP, por la cual el sector baltarista presiona para que Jesús Vázquez deje su escaño en el concello."¿Cuándo salió eso? Ni idea". Su relación con Vázquez es "cordial" y que compatibilice Senado y Concello "no se notará, pues en el Senado no hacen nada".