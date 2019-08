Las "stories" del Ourense emigrante

La provincia de Ourense es una de las más castigadas por la emigración. Muchos jóvenes se han ido en busca de nuevas oportunidades a otros lugares del territorio nacional o a países extranjeros. Una cuenta de la red social Instagram recoge los testimonios de jóvenes emigrantes que han tenido que abandonar su hogar gallego. Su vida más allá de nuestras fronteras queda reflejada en una publicación en la que se narra el día a día de cada uno de los ourensanos en la diáspora, a qué se dedican y qué es lo que más echan de menos de su tierra.

Millán Brea comenzó en el mes de enero con un proyecto en el que de forma innovadora quiso reivindicar la realidad de muchos jóvenes ourensanos: la emigración. En la cuenta de Instagram @persoasdeourense se narran las vivencias de emigrantes que tuvieron que dejar la provincia en busca de nuevas oportunidades de vida."Pensei que sería interesante facelo e mostrar todas as persoas que perde a provincia", comentó el creador de la iniciativa, Millán Brea. "As primeiras historias que subín eran contactos meus que emigraran; agora, xa hai moitas persoas que me envían as súas vivencias e fotografías para publicalas", aseguró Brea. En 2017 abandonaron la provincia de Ourense 12.857 personas, de las cuales 8.593 emigraron a otras provincias gallegas y 4.264 salieron de Galicia en busca de nuevas oportunidades, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Dentro de la comunidad gallega, las provincias que más reciben ourensanos son A Coruña y Pontevedra. Hace dos años, 1.176 personas se marcharon a la provincia de Pontevedra y 684 a la de A Coruña. Antía Conde se trasladó a Vigo para trabajar como educadora social. "Fue una muy buena oportunidad que se me presentó nada más acabar la carrera, siendo un trabajo de lo mío y, valorándolo, consideré que debía aprovecharla y vivir la experiencia", aseguró Antía.

Marta García es otra ourensana que decidió cambiarse de ciudad y probar suerte en la capital coruñesa. "Me fui porque en Ourense no había plaza para hacer la especialidad de Endocrino y allí sí, siendo, además, el servicio más potente de Galicia", cuenta.

Según los datos del IGE, 2.572 ourensanos se trasladaron a otra comunidad autónoma dentro de España en 2017. "En Madrid, buscaba mejorar no solo mis condiciones, sino la oportunidad de crecer dentro de la jerarquía de una empresa, cosa que en Galicia parece imposible", comenta David Lamas.

David nació en la capital de Ourense y hace tres años se mudó a Madrid para encontrar trabajo en el ámbito del marketing online. En la actualidad, trabaja en la filial española de una empresa francesa de beneficios sociales para empleados. "Trabajo en un sector de poca penetración en las empresas de Galicia, tanto como trabajo directo como a través de agencias o consultoras", aseguró Lamas.

Analén González es una joven de San Cristobo de Cea que emigró a Menorca para cumplir su sueño de ser entrenadora profesional de baloncesto. "Las condiciones de trabajo en Ourense, en este ámbito, no están consideradas como toca. Llevo entrenando 14 años y es la primera vez que puedo dedicarme de forma exclusiva a entrenar y coordinar un club. Luego está la parte de crecimiento personal, uno tiene que salir de su zona de confort para empaparse de otras formas de vida", declaró Analén.

Edgar Salazar es un fotógrafo natural de Ourense que cerró su estudio fotográfico en la ciudad de As Burgas para afincarse en Vitoria. "Me gustaría que en Ourense hubiese más movimiento del mercado creándose puestos estables y que a los artistas se nos tenga más reconocimiento", afirma. "En Ourense, las condiciones de trabajo de la mayoría de los entrenadores son precarias, le dediques el tiempo que le dediques. Es difícil romper con ese esquema mental de que el deporte es ocio", dice Analén.En la misma línea, David Lamas subraya: "De Ourense, en lo laboral, me gustaría que cambiase la percepción de los nuevos empleos, que se tomase en serio el potencial de las nuevas profesiones".

La falta de oportunidades es la principal queja de los ourensanos emigrados. Además de los que ya se fueron se encuentran los que están por marchar. En septiembre, María Rodríguez se va en busca de oportunidades para llegar a ser una importante violinista. "Me voy a Utrecht para ampliar mis conocimientos y, a la vez, adquirir experiencia para el futuro, y crecer tanto como violinista como personalmente", aseguró María.

Como la ourensana, Víctor Ruido también busca un porvenir en el extranjero. "Estudié el Doble Grado de Derecho y ADE y estoy esperando a que me den una beca para trabajar en China o en Australia", comentó Víctor. A pesar de la falta de oportunidades, Ourense está en mente de todos ellos como ciudad de retorno en un futuro próximo o lejano. "Es posible que aceptase un trabajo menos remunerado a cambio de una calidad de vida que en Madrid no encuentras", dijo David.