Sones y banderas de seis países llenan de color Ourense en las 'Xornadas de Folclore'

La XXXVI edición de las Xornadas de Folclore quedó inaugurada ayer con la Ceremonia de Apertura, celebrada en el Teatro Principal, en la que se recibió a todos los países participantes. Al acto acudieron autoridades políticas, como la responsable de cultura en la Deputación de Ourense, Patricia Torres, y los responsables del festival como la directora de las Xornadas, Olga Mojón, el director y asesor artístico, Xulio Fernández. La ceremonia se inició, a las 20.30 horas, con la exhibición de las banderas de cada uno de los países que este año forman parte de las Xornadas de Folclore. Asimismo, los directores de cada grupo y una pareja de bailarines subieron al escenario para mostrar sus trajes y su cultura a los allí presentes. Tras el saludo institucional de bienvenida, se proyectó el documental 'Ourense: arte, cultura e tradicións populares' realizado por el Centro de Cultura Popular 'Xaquín Lorenzo'. La gala inaugural terminó con la actuación de la Escola de Danzas de la Deputación de Ourense, en la que se expuso la cultura y el folclore gallego. "A Ceremonia de Apertura é un intercambio cultural", aseguró uno de los responsables de la Escola de Danzas, Javier Álvarez.

Los grupos que acuden este año al festival del folclore en Ourense son el Ballet Folklórico de la Paz de Bolivia, el Grupo Coreográfico Fantasy de la zona rusa de Cheliabinsk, el Ballet Folclórico de Puente Alto de Chile, el Folk Ballet 'Simyonov' New Belgrad de Serbia, la Compañía Folklórica Nieves Paniagua de México y el Taiwan Folk Music Ensemble-Queen Dance Company de Taiwán. Cada uno de ellos traen preparados dos espectáculos distintos para que haya diversidad en las jornadas. Del 6 al 14 de agosto, estos grupos van a girar por toda la provincia ourensana visitando dieciséis localidades. Los ayuntamientos en los que bailarán y tocarán son Bande, Trives, O Barco, O Carballiño, Maceda, Manzaneda, A Rúa, Castro Caldelas, Allariz, Celanova, Viana do Bolo, Xinzo de Limia, Entrimo, Verín, Ourense y Ribadavia. En cada una de las localizaciones acudirán tres grupos, excepto en Ourense y en Ribadavia donde actuarán los seis países participantes.En la capital, se realizará el tradicional desfile desde el parque de San Lázaro hasta la Plaza Mayor, donde actuarán a las 23.00 horas. En Ribadavia, se clausura el festival con todos los grupos, en el Auditorio do Castelo a las 23.00 horas. "Desexamos que se manteña o éxito das pasadas edicións", comentó Javier Álvarez.

La Deputación de Ourense aporta a estas Xornadas de Folclore un presupuesto total de 140.000 euros destinado a diferentes partidas como son el transporte de los participantes a las diferentes localidades, los equipos de luz y sonido, la decoración de los escenarios y el montaje, la publicidad, el salario de los presentadores y el dinero que reciben los países, así como el pago a los proveedores. Las empresas que se ocupan del transporte y de los equipos de luz y sonido fueron elegidas por concurso público. Además, el Servicio Galego de Saúde (Sergas), el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (C.I.O.F.F.) y la Consellería de Educación, Universidade e Cultura también colaboran con el festival. Los 216 participantes se alojan en el I.E.S. Universidade Laboral y están acompañados por alrededor de veinte voluntarios que hacen de intérpretes y de guías. "Detrás de nós hai moitísimas persoas que voluntariamente axudan ano tras ano. O equipo das Xornadas é un equipo estable", destacó Xulio Fernández el día de la presentación de las Xornadas de Folclore.

Un festival de renombre

Las Xornadas de Folclore de Ourense cumplen 36 años de vigencia. En el ámbito internacional, el festival tiene una valoración positiva por parte de instituciones como el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (C.I.O.F.F.), como por el lado de los grupos que quieren repetir la experiencia año tras año. El grupo de Bolivia es el cuarto año que acude a las jornadas ourensanas; el de Serbia, su quinta vez; el de México, su cuarta edición; el de Taiwán, su segundo año y el grupo de Rusia es el único que se estrena en el festival."Os participantes adoitan estar contentos e é un dos festivais mellor valorados de España e do mundo", destacó Javier Álvarez. "Estamos considerados como festival UNESCO de primeira liña e grazas a iso temos os contactos e as facilidades para que veñan todos os grupos", afirmó Xulio Fernández el día de la presentación.

Esta noche comienzan las actuaciones en los Concellos de Bande y de Trives. En la localidad banduense, el festival se celebra en la plaza de la Constitución a las 20.30 horas con los grupos de Chile, Taiwán y Rusia. A Trives acudirán México, Bolivia y Serbia, a las 22.30 horas en el patio del colegio Santa Leonor. Mañana, los grupos se desplazan hasta O Barco y O Carballiño. A las 22.30 horas, en el parque Malecón de O Barco actuarán los músicos y bailarines de México, Bolivia y Serbia. A la misma hora, Chile, Taiwán y Rusia lucirán sus trajes y sus ritmos en la Praza Maior de O Carballiño. El jueves será el turno de Maceda, donde los grupos de México, Bolivia y Serbia actuarán en la Praza das Toldas a las 22.30 horas y de Manzaneda, localidad a la que irán los grupos de Chile, Taiwán y Rusia, a las 22.30 horas en el patio del colegio del C.E.I.P. Manzaneda.