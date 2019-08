O Carballiño rinde homenaje a Marnotes por su contribución a la Festa do Pulpo

La Festa do Pulpo de O Carballiño cumple 57 años, consolidada como un gran evento gastronómico dentro y fuera de Galicia, gracias al empeño y dedicación de numerosas personas. El ex alcalde Argimiro Marnotes Rodríguez fue una de ellas, motivo por el cual el Ayuntamiento de O Carballiño quiso rendirle ayer un homenaje.

Numerosos vecinos se dieron cita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para agradecer a Argimiro Marnotes su papel como "uno de los grandes impulsores" de la Festa do Pulpo. Cuando se cumplían diez años de la celebración del evento gastronómico, el ex regidor promovió que Fernando Sánchez Bella, por aquel entonces ministro de Información y Turismo, la declarase Fiesta de Interés Turístico y Nacional.

"Argimiro foi tamén quen convocou durante varios anos un concurso xornalístico para premiar ós mellores artículos e reportaxes publicados nos medios de comunicación, o que contribuíu a difundir a festa", destacó el actual alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega. Entre sus logros también se encuentra el de establecer la fiesta como "el gran encuentro anual de la emigración de la comarca y de Galicia". Coincidiendo con la etapa de Marnotes al frente fue cando se empezaron a dedicar las ediciones a los centros gallegos del mundo, lo que contribuyó a dar a conocer la fiesta también fuera de España.

"Non hai que esquecer que nos primeiros anos da Festa do Pulpo, non era doado convencer ós pulpeiros e taberneiros para que estableceran os seus postos no parque municipal. Foi o empeño de Argimiro o que propiciou que hoxe ó lugar esté colmado de postos", señaló Fumega.

Placa conmemorativa

Durante el acto, el alcalde le hizó entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a "su contribución a la consolidación y realce de la Festa do Pulpo".

Por su parte, Argimiro Marnotes agradeció el gesto e hizo extensible dicho reconocimiento a todas las personas que a lo largo de los 57 años de historia de la fiesta pusieron su grano de arena para que la celebración siguiese creciendo.