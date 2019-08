1.300 niños y niñas acuden a la 'Xuntanza na praia' de Amencer

El campamento urbano de Amencer acude, como cada año, a la 'Xuntanza na praia' de los Campamentos urbanos de Galicia, pertenecientes a la Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de la comunidad gallega. En la playa de Limens (Cangas do Morrazo), se congregan hoy 1.300 jóvenes procedentes de los campamentos urbanos de Vigo, Santiago, A Coruña y Ourense. A las 11.00 horas tienen prevista su llegada a la playa los dieciséis autobuses procedentes de la capital ourensana. Los 836 niños y niñas de Ourense y los 104 voluntarios que los acompañan disfrutan de un día de baño y de juegos en la arena. "Para moitos nenos e nenas é a primeira vez que pisan a praia", destacó el coordinador, Carlos Hermida, el día de la presentación del campamento. Después de comer, los participantes realizarán juegos cooperativos al aire libre y se celebrará el acto institucional de la juntanza de los cuatro campamentos congregados. A las 18.00 horas, está prevista la vuelta a casa, llegando a la ciudad de As Burgas sobre las 19.30 horas. Por la noche, los jóvenes mayores de 15 años participarán en el gran juego de estrategia 'Rommel contra Montgomery', organizado por el campamento urbano. Consiste en un juego en el que dos equipos compiten entre sí y tienen que conseguir una bandera eliminando uno por uno a los contrarios. El miércoles, los menores acudirán al Concello, a la Deputación y a la Subdelegación del Gobierno en el 'Día do Parlamento'. Los participantes desarrollarán el juego de la democracia en el que dirán propuestas para el campamento del año que viene.