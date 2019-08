EsCuA, el conjunto de colectivos que quiere revitalizar la zona sur del Casco Vello y reivindicar la cultura

El Espacio Cultural Asociativo de Ourense (EsCuA ) es un colectivo de colectivos, un lugar de encuentro de diferentes asociaciones que habitan la ciudad. El objetivo de EsCuA es tener un calendario común a todas las entidades culturales para así no coincidir varias actividades en un mismo horario y que los ciudadanos puedan disfrutar de la variedad cultural que se ofrece. Asimismo, quieren reactivar y dar vida a la zona sur del Casco Vello de Ourense. "Centramos a programación no casco histórico para reavivar esta zona da cidade", aseguraron fuentes de EsCuA. "Queremos reivindicar que Ourense é unha cidade moi activa nos meses de verán, hai moita xente facendo cousas na época estival, non é unha zona deserta", apuntaron. El objetivo que todavía no se ha alcanzado es el de tener un "espacio físico" y "autogestionado" en el que poder organizar la labor del conjunto. En EsCuA todas las iniciativas están autogestionadas y no dependen de ningún tipo de subvención ni de promociones externas. "Cremos no poder veciñal e na colaboración entre as entidades", afirmaron los integrantes de la agrupación.

Toda la actividad de los colectivos culturales de Ourense se basa en una serie de principios organizativos y de conciencia social. El ecologismo está presente al reciclar los materiales utilizados e intentar no generarlos en el desarrollo de las actividades; que sean iniciativas abiertas, colaborativas, en gallego, de cultura libre, sin sesgos patriarcales y sin líderes de mando. "Cremos no poder veciñal e na valía da cidade de Ourense", aseguraron fuentes de EsCuA.