El alcalde dicta una providencia para que los chóferes no se lleven el coche oficial a casa

Los coches oficiales del Concello deben de "dormir" en los estacionamientos previstos para el parque móvil municipal, salvo orden expresa del gobierno local. Es el objetivo final de una providencia que acaba de dictar el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sobre custodia de vehículos municipales, en la que se comunica a todos los condutores de vehículos del Concello de Ourense "que depositen os vehículos do parque móbil nunha instalación municipal, agás os que conteñan autorización expresa do concelleiro delegado ou do seu xefe de servizo correspondente. Igualmente, deberán comunicarlle á Alcaldía a matrícula deses vehículos autorizados" .

La medida no ha sido entendida por sindicatos consultados, que no tienen conocimiento de que nadie haya dado a ese parque móvil algún uso distinto al que tienen encomendado y afirman que investigarán los motivos de la norma.