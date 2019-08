La autopsia final descarta la muerte violenta de un bebé cuyos padres son investigados

El informe definitivo de la autopsia de un bebé de dos meses fallecido la madrugada del 3 al 4 de marzo en el domicilio familiar en Ourense, tras un colapso que el padre no logró revertir -según la versión de los progenitores-, no ha podido establecer la causa de la muerte y tampoco ha encontrado signos de violencia. El análisis de muestras remitidas al laboratorio en Madrid del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses no han variado las conclusiones iniciales del informe preliminar emitido tras el suceso, que ya había calificado como indeterminada la causa del deceso. Los progenitores son investigados por presunto homicidio imprudente y el magistrado deberá valorar ahora si dicta auto de cierre de instrucción con un archivo de las actuaciones, si envía a juicio a la pareja por ese supuesto delito o lo limita a las presuntas lesiones imprudentes sufridas por el mellizo del pequeño fallecido. El hermano ingresó días antes en el hospital con unas fracturas costales que el padre atribuyó a una reanimación que, en ese caso, sí evitó la muerte.

El forense propuso hacer más pruebas para intentar determinar las causas médicas del fallecimiento, pero el magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, no considera necesario más diligencias para concretar el motivo, una vez que no se han encontrado evidencias de violencia y que no sería relevante a efectos penales. Una vez estudie el informe de sanidad del mellizo que resultó herido, el juez dictará el auto de sobreseimiento o bien el de transformación en procedimiento abreviado, que es el que abre la fase de acusación antes de la apertura de juicio. La resolución no se notificará antes de septiembre.

Cuando la ambulancia medicalizada llegó al domicilio familiar tras el aviso de los padres, en la zona del Jardín del Posío, el pequeño estaba en parada cardiorrespiratoria, tenía cianosis y una herida tipo excoriación en la frente. Los pediatras informaron de una sobrealimentación, un supuesto indicio de una desidia o de una falta de cuidados. Ellos, en libertad y sin ninguna medida cautelar, niegan culpa, desatención o negligencia y lamentan que todo fue una desgraciada tragedia. Lo aseguraron tras los hechos y lo mantuvieron ante el juez el 2 de mayo.

El 4 de marzo, sobre las 4 horas de la madrugada, los investigados alertaron al 061 para pedir asistencia médica porque el bebé con el que estaban en casa no respiraba ni reaccionaba. "La mamá se quedó dormida porque estaba agotada. Le dio el biberón y se quedó dormida por espacio de una hora o una hora y media. Se levantó para ver cómo estaba el niño y ya pegó un grito. Cuando fui a ver al niño tenía los ojos negros y ya no respiraba, no había forma. No hubo tiempo, no sabemos qué pasó", explicó el padre a los periodistas el pasado mes de marzo. Atribuyó la fractura de costillas del hermano a una maniobra de reanimación cardiopulmonar que sí funcionó. "Vino su madre con él pálido, el niño no respiraba. Gracias a Dios sabía hacerla y conseguí que respirara. Le rompí las costillas porque lo noté".

El mellizo que, según informó la Policía, sufrió cuatro fracturas costales en el hemitórax izquierdo está tutelado por la Xunta y con una familia de acogida gracias al plan de Cruz Roja.