Un trocito de Ourense en la pasarela

'Anaquiños de papel' es un proyecto de dos hermanas ourensanas en el que esta materia prima es la protagonista. El origami pasó de ser una afición a convertirse en el oficio de una abogada y de una arquitecta que un día decidieron aparcar sus carreras para embarcarse en una aventura llena de trocitos de papel. Han protagonizado múltiples desfiles de moda, engalanado exposiciones y escaparates, acompañado a muchas personas en los días más importantes de sus vidas, entretenido a niños y mayores con sus talleres e iluminado innumerables estancias con sus famosas lámparas.

El origami, arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento, se presentó en las vidas de Cristina y Beatriz Velasco Mora como una oportunidad para cambiar su rumbo y reencontrarse con ellas mismas. Dejaron de ser una abogada y una arquitecta para convertirse en 'Anaquiños de papel', un proyecto que usa esta materia prima para convertirla en objetos de decoración, diseños de moda o en flores que embellecen. "Es una afición que es una empresa", afirma Cristina, una de las creadoras de 'Anaquiños de papel'.

Iniciaron la andadura en su Ourense natal pero se fueron a " A Coruña porque en Ourense no acababa de arrancar Anaquiños". Su taller, afincado en la capital herculina, no deja de recibir encargos desde todos los puntos de España. "Los primeros trabajos que hicimos eran ramos de flores y decoración de bolsas para establecimientos de repostería", comenta Cristina. Los encargos que les llegan proceden de Madrid, Barcelona, Málaga, Asturias y la propia A Coruña. "Desde principios de año no nos han pedido nada desde Ourense", dice.

La materia prima que utilizan la adquieren en papelerías de A Coruña. Dependiendo del trabajo, el papel que necesitan ha de ser "más grueso si el encargo es de gran tamaño" o "más fino si la figura es más pequeña". Desde Italia, las hermanas creadoras de Anaquiños importan materiales "con un pantone determinado" y con "brillos y acabados especiales".

Desfiles y portadas de moda

Con papel crearon diseños con los que protagonizaron portadas de revistas nacionales de moda y de decoración. Asimismo, desfilaron en la Madrid Fashion Show en colaboración con la diseñadora verinense, Lorena de Dios, en el año 2015 y en la pasada edición de la 080 Barcelona.

Cristina y Beatriz complementaron la colección de Cristina Fernández, creadora de Little Creative Factory, con diseños hechos con papel que lucieron las modelos en la capital catalana. Además, colaboraron con una importante marca de cerveza madrileña recreando una mesa navideña para su campaña publicitaria.

Hasta el momento no han encontrado nada que no se pueda reproducir con papel. En uno de los balcones de la calle Riego de Auga de A Coruña lucen dos flores gigantes realizadas por las ourensanas y que forman parte de la iniciativa de Espacio Aberto de la capital coruñesa. "Es un homenaje a las mujeres y las redes sociales están llenas de fotos de este trabajo nuestro que lleva colgado desde el 1 de junio", aclara Cristina.

Desde el año pasado forman parte de la Fundación Pública Artesanía de Galicia con la que acuden a ferias y exposiciones internacionales y pueden mostrar su trabajo y llegar a más gente. "Apoyan mucho a los artesanos, el tema es que después el público valore el trabajo", comenta Cristina

En diciembre de 2018 recogieron el galardón Bolsa Eloy Gesto, otorgado por la fundación de artesanía gallega. Este premio se entrega para reconocer la mejora continua en la labor de los profesionales del sector artesano gallego y contribuir a su desarrollo económico y promocional. "No nos esperábamos para nada ganar la Bolsa Eloy Gesto", asegura Cristina.

"Nuestros clientes y la gente que nos hemos encontrado por el camino siempre ha valorado nuestro trabajo como algo distinto que no hace todo el mundo", comenta.

'Anaquiños de papel' hace talleres de origami por toda Galicia. Niños, adultos y empresas participan en los cursos ofrecidos por las dos hermanas ourensanas. "Los niños no tienen miedo a equivocarse, se lanzan. Los adultos están más preocupados. En las empresas, trabajamos con diferentes perfiles de empleados en un mismo grupo y es muy divertido", aclara Cristina Velasco.

El "sueño" de decorar Ourense

La incursión de 'Anaquiños de papel' en Ourense todavía es lenta. Los encargos desde el sur de Galicia no llegan con mucha frecuenciay su labor no se conoce demasiado. A su ciudad natal acuden para hacer talleres en algunos espacios creativos y para ver a sus familiares y amigos. Las hermanas Velasco Mora no desisten en su empeño por ser profetas en la tierra que las vio nacer y por ello sueñan con algún día poder "decorar el balcón del Concello con algo grande" y reproducir con papel "la Ponte Romana". "Hace poco, en un proyecto de un artista coruñés, hicimos un peliqueiro. Para mí fue muy satisfactorio porque representa el Entroido de Ourense, a mis orígenes", cuenta Velasco. "Me encantaría poder hacer trabajos en mi tierra", asegura Cristina, una de las creadoras.