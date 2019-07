Acosa a su ex tras la ruptura: 500 wasaps, 145 correos, 610 llamadas y SMS

La obsesión con su expareja para intentar que volviera con él tras la ruptura llegó al extremo de acosarla a base de mensajes, llamadas y correos electrónicos. También la amenazó. Un ourensano de 39 años se conformó ayer, en la vista celebrada en el juzgado de lo Penal 1, con una condena de conformidad que rebaja el castigo a una multa de 450 euros, 16 meses y 15 días de alejamiento e incomunicación con la víctima, más 24 días trabajos en beneficio de la comunidad y 9 meses de privación del derecho a tener armas. Según queda probado con su reconocimiento de los hechos, fundados en las evidencias documentales de la investigación, en solo 3 días el encausado envió a su ex un total de 500 mensajes por Whatsapp, le escribió 145 emails en once días e intentó contactar por teléfono en 610 ocasiones -entre llamadas y SMS-, en algo más de dos meses. Llegó a quebrantar una orden de incomunicación y alejamiento que el juzgado fijó como medida cautelar.

La víctima se desentendió del final del procedimiento. No acudió al juicio y comunicó, a través de su abogado, que estaba pensando en regresar a su país. Ante la ausencia de la mujer y la imposibilidad de contrastar en el juicio su versión para comprobar si se ratificaba, el fiscal se vio obligado a rebajar considerablemente la penan en el acuerdo. Pedía de inicio casi 4 años de prisión para el exnovio acosador por varios delitos.

El encausado y la víctima fueron pareja sentimental durante unos 6 meses. Solían verse varios fines de semana. La relación comenzó en el verano de 2016 y finalizó el 11 de febrero de 2017. Desde la ruptura, el acusado intentó ponerse en contacto con la mujer por distintos medios y de forma repetida, con la intención de que ella lo perdonara y pudieran retomar la relación. Cuando se dio cuenta de que la ex, ya no solo no tenía ninguna intención de que volvieran, sino que no quería comunicarse con él, el acusado "la empezó a insultar, injuriar y vilipendiar", según el escrito de acusación del fiscal, "diciéndole cosas de mal gusto en relación con el gusto sexual de ella", echándole además en cara que pudiera rehacer su vida sentimental.

Tuvo que bloquearlo

La mujer necesitaba tener el móvil desocupado por cuestiones de trabajo como traductora. El acusado no paró de contactar. Desde el 11 de febrero -el día de la ruptura- al 22 de abril de 2017, intentó llamarla en 610 ocasiones o ponerse en contacto, entre llamadas y mensajes SMS. Además, desde el 11 al 14 de febrero de 2017 le envió por Whatsapp unos 500 mensajes, hasta que ella lo bloqueó. Tuvo que hacer lo mismo en Facebook. Además, el hombre también envió a su exnovia unos 145 correos electrónicos, entre los días 16 y 27 de marzo de 2017. Le remitió otros 9 emails el 20 de abril de ese año.

Algunos mensajes eran amenazantes. El mismo día de la ruptura le dijo por wasap: "Esta semana voy a hacerme unas pruebas. Como tenga la puta candidiasis te enveneno el agua de casa". Esa jornada le escribió más mensajes vejatorios y otros en la que le advertía que le pincharían las ruedas del coche o le rompería los cristales de casa. El 4 y 5 de abril le envió dos SMS intimidatorios.