La provincia donde más ha llovido de toda España

Recomendaciones para esta tormenta

en esta jornada en la que han caído 2.833 rayos en toda la comunidad, según Meteogalicia. En la provincia ourensana han venido acompañados de una lluvia torrencial que ha provocado la rotura de varias tuberías, carreteras inundadas y riadas de agua en diferentes puntos, los más aparatosos, en el centro de la ciudad., desde las 17.03 horas, la Policía Local de Ourense ha recibido cientos de llamadas por contendores tirados, árboles caídos e incidencias en los viales.que ha dejado la ciudad con una estampa de todo, menos veraniega, según fuentes oficiales. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Emilio González, ha informado a FARO de "una lluvia torrencial sin incidencias graves" hasta el momento.La factura que ha dejado este episodio de diluvio ha sido considerable: corte de la rotonda Concepción Arenal-Pardo de Cela y de la rotonda que lleva al Carrefour en Barbadás -donde se ha rescatado un vehículo en medio de una balsa-; inundación del puente de Ervedelo, del Milenio, del Nuevo, de la carretera que lleva a Oira, de puntos de Vistahermosa, de la calle Serra Martiñá y de la zona de As Lagoas; un árbol caído en plena calle Río Avia (Santa Teresita) y en la nacional 525 dirección Ourense (recta de Tamallancos), donde se ha atajado una balsa de agua (Ourense-Fonsillón).Así mismo, testigos han informado a FARO de las dificultades para conducir en la A-52 y en otros puntos de la provincia.El resto de municipios también han sufrido las consecuencias de las inclemencias climáticas. La comarca de Valdeorras, Cea y Maceda han registrado anegaciones de consideración.De hecho, lahasta las primeras horas de la noche. En el Noroeste de la provincia y en el Miño se ha decretado el nivel amarillo.La localidad de A Pobra de Trives ha sido donde más agua ha caído en toda España con 35.8 litros por metro cuadrado hasta las 17.30 horas. Chandrexa de Queixa ha sido la tercera con 16.8 y Ourense ciudad la cuarta con 15.La agencia gallega sitúa a Forcarei como la zona que ha acumulado más precipitaciones en la región, con 28,9 l/m2.El 112 recomienda tener en cuenta unacomo la que está viviendo Galicia en el día de hoy:- Si vas en bicicleta, bájate y resguárdate.- No te bañes en un lugar abierto.- Si la situación es extrema, no cojas el coche.- No te arrimes a los lados de los ríos.- Nunca cruces una zona anegada.