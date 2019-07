Ron con conguitos, el nuevo cóctel que se ha inventado Jácome, el alcalde de Ourense

El día del regreso del primer viaje institucional de Gonzalo Pérez Jácome pasará a la historia por la creación de un nuevo cóctel. El 'ron on the rocks' con conguitos. El alcalde de Ourense, que ayer volvía en tren desde Madrid, compartió en su perfil de Twitter un mensaje y dos fotos en los que informaba a sus seguidores de su ocurrencia. "Vagón-bar en viaje de vuelta a Ourense. Pido algo de alcohol, algo que nunca probé 'on the rocks', un ron".



Pero para terminarse su experimento Jácome necesitó del acompañamiento de algo sólido, así que pidió unos conguitos. ¿El motivo? Quizá el ron Flor de Caña de siete años resultada demasiado fuerte solo con hielo o le sirvieron demasiada cantidad de este licor caribeño. Sea como sea, el alcalde terminó su mensaje diciendo: "¡Vìrgen! ... tuve que pedir unos conguitos si no, no daba acabado el ron".





A ver como lo explico.

?? Vagòn-bar en viaje de vuelta a Ourense. Pido algo de alcohol, algo que nunca probè on the rocks, un ron.

¡Vìrgen! ... tuve que pedir unos conguitos si no, no daba acabado el ron. pic.twitter.com/fn49MdZEOz — gonzalo perez jacome (@gonzalojacome) 10 de julio de 2019

Carallo como vive el alcalde cubatas a miércoles — Casi de Vox (@VoxCasi) 10 de julio de 2019

Cando se sae de Ourense hai que levar un pouco de bica de Trives e auga da traida.Os conguitos saldrianche a 5 euros — Nachoarbo (@nachoarbo) 11 de julio de 2019

Un orensano de la sierra se baja eso y más.

No me sea flojo. — V____I_____G_____O (@Il___Cavaliere_) 10 de julio de 2019

Las respuestas de los usuarios de Twitter, en la que Jácome tiene 1.900 seguidores, no se hicieron esperar: