El pánico perdura en la provincia de Ourense un día después de la tormenta

El miedo todavía perdura en la provincia de Ourense un día después de la fuerte tormenta con precipitaciones intensas que causó un reguero de incidencias, hasta tres decenas, al menos las contabilizadas por Emergencias.

Vecinos de la parroquia de A Infesta, en el ayuntamiento de Monterrei, uno de los municipios afectados por los chaparrones vividos en el sur de esta circunscripción, tratan este martes de volver a la normalidad tras el terror, pero a duras penas lo van consiguiendo.

"Pasamos muchísimo miedo, escuchamos un trueno y el agua subió en cuestión de cinco o diez minutos, sólo nos dio tiempo a sacar el coche", ha relatado a Efe, desde el anonimato, una afectada de A Infesta, lugar que se ha convertido en el punto cero de las tormentas después de que las vehementes lluvias dejasen abundante lodo, piedras y daños de lo más variopinto en las calles de la parroquia.

Después del susto grande, los vecinos se afanan ahora, con la ayuda de todo tipo de medios, con las labores de limpieza mientras técnicos especialistas evalúan los daños causados por el agua a su paso, en su mayor parte, en viviendas e infraestructuras básicas.

El resultado no puede ser más demoledor en cuanto a lo material, con calles que han estado anegadas, cierres arrancados y montones de barro, piedras y madera acumulados en todas las esquinas, en un hecho que no tiene precedentes cercanos.

No en vano, los vecinos de la zona coinciden en que no recuerdan otra "desgracia" de esta magnitud en los últimos cincuenta años.

"Sentí un ruido muy grande de un trueno, empezó a llover cada vez más y, de repente, vimos cómo empezó a bajar del monte agua con piedras, leña, madera, ramas" procedentes del arrastre mientras el aguacero entraba en alguna casa, pese a estar cerradas, comenta a Efe otra vecina. Tal fue el estruendo, que esta mujer pensó que había "caído una casa".

"Fue todo muy rápido, empezó a subir el agua y anegó todo en cuestión de minutos. Todo esto era un río", apunta con incredulidad otro de los rostros de esta catástrofe que se ha saldado sin daños personales, y que llegó a ver "un sofá" en el agua y un banco del pueblo también, todo en cuestión de "cinco o diez minutos".

En esta jornada, los habitantes de estos lugares han tenido resuello suficiente como para limpiar "el barrizal" que tiñe sus fincas de marrón, todavía encharcadas después de que las lluvias destrozasen todo lo que encontraban a su paso, viñedos, cierres y muros en general.

A falta de que se cuantifiquen los estragos, los destrozos se prevén cuantiosos, también en los viñedos, pues son múltiples las cepas que están dañadas.

Y no solo en Infesta, pues una vecina del vecino núcleo de Albarellos, a cuyo marido tuvieron que rescatar efectivos de la Guardia Civil junto con otras personas, ha asegurado que el sobresalto fue impresionante.

Ha apuntado a Efe que se temió lo peor cuando vio que el agua se situó "a la altura del segundo escalón" de su casa, en "cuestión de segundos".

"Llevo cincuenta años aquí y no recuerdo otra tormenta igual", ha manifestado, y ha añadido que el agua avanzó sin miramientos, aunque "estaba todo cerrado".

El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, contó a Efe que el espectáculo fue "dantesco, terrible", "algo insólito", por lo que valora pedir la declaración de zona de emergencia.