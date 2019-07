Baltar y Jácome valoran crear un parque acuático termal en Untes compatible con el de Monterrei

El pacto entre el PP y Democracia Ourensana para los gobiernos de la Diputación y el Concello de la capital ya tiene el "escenario perfecto" para el diálogo. Se trata del comité de cooperación creado en el anterior mandato pero que en esta nueva etapa, con mayorías absolutas y "sólidas" en ambas instituciones, resultará más operativo a la hora de "desarrollar proyectos transformadores".

Así lo expresaron ayer el presidente provincial, José Manuel Baltar, y el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, tras la primera reunión institucional de la que ambos, fuertemente enemistados hasta las pasadas elecciones, destacaron la plena sintonía. "Es un placer venir a la administración hermana, las más cercana", señaló el alcalde Jácome antes de remarcar la relevancia de una reunión que, dijo, "abre una nueva vía de cooperación que va a fortalecer la ciudad y la provincia de una forma que antes no había sucedido, con inversiones que hasta ahora no se habían producido y que beneficiarán a los municipios limítrofes y a toda la provincia porque, obviamente, la capital es el motor".

Sobre la mesa está la construcción del gran parque acuático para la ciudad, uno de los "proyectos estrella" de Democracia Ourensana, y en el que la Diputación se ha mostrado dispuesta a colaborar.

Jácome afirmó tras la reunión que la Alcaldía defenderá como "ideal" la ubicación de la infraestructura en Untes, pero admitió que el diseño ya avanzado por la Xunta para Monterrei, en Pereiro de Aguiar, supone una "previsión clara y factible", que se podría ejecutar de forma inmediata, en un horizonte temporal de unos dos años. "Donde hay patrón no manda marinero, es la Xunta la que tiene que hacer inversiones", dijo.

La propuesta defendida durante el mandato anterior por DO plantea un parque acuático de grandes dimensiones en Untes que aprovecharía las surgencias de agua termal de la ribera del Miño y, por lo tanto, la posibilidad de permanecer abierto todo el año. Esta propuesta, indicó el alcalde, es de mayor envergadura, por lo que "llevaría más tiempo y más inversión; nos iríamos al final del mandato".

No obstante, esto no quiere decir que Jácome renuncie a su idea, sino todo lo contrario. Avanzó que ambas alternativas se matizarán tanto con la Diputación como con el presidente de la Xunta en las próximas semanas, calificando de "éxito" que ahora haya dos propuestas sobre la mesa: "Ya no discutimos si se va a hacer o no el parque acuático, si no cuáles son las mejores opciones, con la seguridad de que se va a hacer por lo menos uno".

En este sentido, Baltar puntualizó que "nada dice que no puedan ser compatibles las dos infraestructuras". De hecho, defendió la propuesta del alcalde como "única en Europa", ya que plantea la construcción de un parque acuático "diferenciador" por su condición de termal. Para Baltar la ubicación también es idónea pues podría verse desde la autovía: "Esta solución no desecha la otra, y aunque hoy parece una ilusión, puede ser perfectamente real". El presidente sostiene que ambas infraestructuras podrían convivir, una durante la temporada de verano y la otra, todo el año.

Con todo, el primer encuentro institucional entre ambos dirigentes abre en el Concello y Diputación una etapa de "máxima colaboración, estabilidad y gobiernos sólidos". El propio Jácome señaló que, tras una etapa previa "de bloqueo por los motivos que fuese", hay ahora entre ambas instituciones "más entendimiento que nunca, en contra, paradójicamente, del pasado que arrastramos ya sea con alcaldías del mismo color o de otro". Lo que importa, añade, es "la rapidez con la que estamos llegando a soluciones".

Baltar matizó que muchos proyectos no se materializaron en el anterior mandato precisamente por contar el PP con un gobierno en minoría en el Concello. Esto no sucederá ahora, pronostica, precisamente porque ambas administraciones cuentan con gobiernos sólidos y estables, y están saneadas económicamente. Por el momento, acordaron reunirse con periodicidad mensual.