Jácome anuncia un "plan de choque" para cambiar el organigrama y superar el "caos jurídico"

"Todo el mundo opina y la mayoría se equivoca. Los profesionales se equivocan y en el Concello de Ourense, por lo que veo mucho". El nuevo alcalde de la ciudad, Gonzalo Jácome, dispondrá mañana del primer organigrama actualizado en más de una década. El regidor hizo esta mañana un balance de sus primeras semanas en la Alcaldía y, tras recordar que cuando llegó, "había un bedel, las ventanas abiertas y tuvimos que comprar bolígrafos y rotuladores", el líder de Democracia Ourensana anuncia un "plan de choque" en el Ayuntamiento, "remover de arriba a abajo".

La "revolución" a la que está dispuesto, así como también a "morir políticamente en el intento" para sacar adelante sus promesas, se centrará en una reasignación de personal para ocupar las áreas que carecen de efectivos en detrimento de otras supuestamente sobredimensionadas. Además, el gobierno tirará de bolsas de contratación para contar con "funcionarios temporales". Porque, según Jácome, "faltan ingenieros, abogados y arquitectos".

La plantilla municipal está conformada, en principio (mañana o pasado, el alcalde conocerá el organigrama real), por 605 efectivos. La suma de los trabajadores de las concesionarias eleva al millar el número de trabajadores. Jácome avisa que, si es necesario, abrirá expedientes. "En una plantilla tan amplia siempre hay gente que lo hace mal". El alcalde confía en los expertos principales (secretario, interventor, oficial mayor y asesor jurídico jefe) para que actúen como "brújula en las tinieblas". Será el particular consejo de sabios que aclare las discrepancias del "día a día", según el regidor, que se traducen en "una guerra y un caos jurídico". "Yo no soy un juez ni tengo la formación para resolver entre las distintas opiniones", justifica.

Además, plantea mejorar la seguridad ciudadana aliviando la carga de trabajo de la Policía Local mientras no puedan incorporarse hasta 40 efectivos en un plazo mínimo de 2 años (en breve se incorporarán de la academia 9 agentes). Jácome prevé convocar una junta local de seguridad para pedir a la comisaría y a la Autonómica que hagan más labor preventiva en la capital. Además, cree que la jefatura debe suprimir la oficina de denuncia para no "duplicar" un servicio que prestan la comisaría y el juzgado de guardia.

El regidor, crítico a la mínima cuando era opositor, asegura, ahora que gestiona el Concello, que "es como una cueva y está todo mucho peor de lo que pensaba. El reto es impresionante y los datos son espeluznantes. No hay dotaciones mínimas, como servicios de comunicación. Hay personal con móviles de hace 15 años que no reciben mensajes". Atribuye que el Ayuntamiento trabaje "en servicios mínimos" en los últimos años a que una multitud de alcaldes y sus respectivos gobiernos,de PP (su actual socio de gobierno en coalición en Concello y Diputación) y también del PSOE, desde Manuel Cabezas a Jesús Vázquez, fueron "incapaces de solucionarlo" y "no se atrevieron a cambiar inercias".

Jácome asegura que el Concello tiene un centenar de locales "y la mitad no han pasado la ITE que exigimos a los ciudadanos". También dice que muchos alquileres "están fuera de mercado". Su plan es estudiar qué espacios vacíos se pueden usar, tras lamentar que la administración municipal "esté desperdigada" en varias dependencias. "Yo soy crítico con los funcionarios, pero otras administraciones parecen Apple al lado del Concello de Ourense".

El gobierno local, blindado por la mayoría absoluta de PP y DO, planea presentar una relación de puestos de trabajo (RPT), aunque sea "provisional", y aprobar los presupuestos "en enero de 2020". En los primeros días, el equipo de Jácome ha logrado impedir que se perdieran subvenciones por "medio millón de euros". La próxima semana irán al ministerio para estudiar la posibilidad de renovar la financiación para la reforma de la Plaza de Abastos, pero Jácome advierte que la ayuda estatal "ya está perdida y a ver si la recuperamos".

Este viernes se celebra el pleno organizativo, para aprobar los repartos de dedicaciones exclusivas y gastos entre partidos, así como cuestiones de reglamento que se plantearon hoy en la junta de portavoces.