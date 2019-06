La Xunta no sancionará al autor de la tala masiva y sin autorización en Santo Estevo

Talar árboles, sin pedir permiso previo, en una zona declarada Red Natura, y al lado de un BIC, Bien de Interés Cultural como es el Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil no supondrá sanción alguna para los autores, según la Xunta.

Colectivos como Amigos da Terra y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), denunciaban en marzo de este año "un atentado contra el patrimonio natural, paisajístico, etnográfico, histórico y cultural" sin precedentes en pleno corazón de la Ribeira Sacra en un lugar conocido como Tapada dos Frades, en el entorno del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en el concello ourensano de Nogueira de Ramuín, donde se llevó a cabo la tala de una carballeira centenaria, tirando incluso para ello parte de un muro del monasterio. Pero los autores de esa tala no autorizada no serán sancionados.

Los denunciantes recibieron ya la respuesta de la Consellería do Medio Rural que pese a que reconoce que la tala, ya irreversible y que dejó un duro reportaje fotográfico a su remate una zona reserva de la Biosfera, se produjo en terrenos clasificados como Solo de Núcleo Rural (SNR) que no están protegidos por Patrimonio. Es decir que los particulares de la vivienda, que realizaron esta tala, no serán sancionados.

Según la respuesta dada por escrito por el Servizo de Montes de la Xunta en Ourense, en relación al escrito de denuncia presentado por varios colectivos ecologistas " se sitúa la tala de robles en la parcela 73 del polígono 78 del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Ourense), con una superficie total de 5,98 ha..la tala de arbolado afectó a 3.084 m2 incluidos en esta parcela".

Añade que "consultada la planimetría correspondiente las Directrices de ordenación del territorio de este ayuntamiento, se comprobó que la parcela en la que se realizó la tala consta de una parte clasificada como Suelo de Núcleo Rural ( SNR), consistente en una franja de ancho variable colindante con la carretera, y el resto de la parcela clasificada como suelo rústico. Los robles cortados se encuentran todos ellos en la zona Suelo de Núcleo Rural, y por lo tanto fuera del ámbito de aplicación de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia" .

Reconocen que en Montes no consta ninguna solicitud de autorización de tala, ni declaración responsable en montes o terrenos forestales de gestión privada para esta parcela y cree que el muro de cierre estaba caído con anterioridad al a la tala.

Caben nuevas denuncias

Sin embargo tras conocerse el importante daño causado a una zona que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y de innegable valor ambiental los ambientalistas calificaron los daños de "irreversibles".

Advierten de que si bien no caben sanciones según la Xunta de acuerdo a la ley actual por ser suelo rural, "este lugar es también d e interés comentario, dentro d la Red Natural 2000 está creemos dentro del entorno BIC de Santo Estevo de Ribas de Sil y por tanto las sanciones serían muchos más alta, si se admite las denuncia y sanciones por incumplir la normativa medioambiental de afección al patrimonio cultural", indican un portavoz de los denunciantes.

Los castaños, carballos y otros arboles autóctonos, que fueron talados entre otros motivos para no hacer sombra a una vivienda, eran patrimonio natural.