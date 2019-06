Jácome se enfada con Risto Mejide en directo y abandona la entrevista

Es el segundo día de Gonzalo Pérez Jácome al frente de la Alcaldía de Ourense y ya ha aparecido en varios programas de televisión, ha sufrido pintadas en el local comercial que tiene en la ciudad y lo ha multado la Policía Local, cuerpo que gestiona el líder de Democracia Ourensana.



Su llegada al trono del Concello de Ourense con el apoyo del Partido Popular, formación a la que criticó desde la creación del partido hace ahora 18 años, ha resonado en todo el país. Si ayer fue el programa 'Más vale tarde' de La Sexta el que requirió su participación, hoy ha sido 'Todo es mentira', el espacio de sobremesa emitido en Cuatro y presentado por el popular presentador Risto Mejide, que ha definido a Jácome como el "flamante alcalde de Ourense".



El regidor local entró en directo a través de una conexión desde las Galerías Centrales, en la calle del Paseo. El primer tema fue el supuesto conflicto de Democracia Ourensana con la Policía Local. "¿A usted qué le pasa con la Policía?", le preguntó Risto Mejide, a lo que el alcalde le contestó: "No me pasa nada especial, simplemente que en el Ayuntamiento de Ourense hay un grado de enchufismo muy grande, es muy fácil saber que en Ourense hay un porcentaje de enchufados enorme por los expedientes de contratación, aunque en la Policía es menor".



Asimismo, Jácome señaló que en Ourense "hay cierta mafia policial". "Nosotros no es que hayamos tenido problemas con la Policía; había un agente que aparcaba todos los días en el Pabellón de los Remedios como si fuera su garaje privado y a las tardes multaba a las personas que iban a aparcar a esa misma zona. Un día tuvimos un episodio con él. El primer día en la Alcaldía, vino un policía a multarme, es una cosa rarísima, no entiendo por qué, tenemos una tarjeta que es como la de los medios de comunicación que te permite aparcar en ciertos sitios donde no dificultes el tráfico para estacionar durante un tiempo; esta persona llegó y multó a todos los coches, incluido el mío, que es de Auria TV. No sabemos si lo hizo excediéndose de sus funciones o no", añadió.



Tras dar su explicación, el programa decidió desvelar las conversaciones que había mantenido el equipo de 'Todo es mentira' con varios agentes de Policía Local de Ourense. Uno de ellos recriminó que el alcalde "aparca donde le parece bien a él" y no tiene en cuenta "la señalización y las normas de tráfico". "Nos sentimos burlados, estamos estupefactos y engañados, lleva cargando contra la Policía Local e injuriando desde hace mucho tiempo; no deja de ser una hipocresía más que se haga cargo de la Policía Local", lamenta un agente.



"Vamos a intentar poner las cosas en orden. Hay que hacer expedientes disciplinarios, hay agentes enchufados a los que no se les hace patrullar, se les deja trabajar en oficina y en Ourense no hay suficientes policías de tantos enchufados que hay. Además, personas que no tienen cualificación suficiente las ponen como jefes de servicio y a cobrar horas extra cuando están en sus casas trabajando", advirtió el líder de Democracia Ourensana.





"Adiós, fuera, se acabó Jácome"

#TodoEsMentira18JN Jácome opta por quitarse los micrófonos y abandonar la entrevista https://t.co/dgtQFLGJpi — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 18 de junio de 2019



La tensión en la entrevista. Pérez Jácome destacó que su objetivo "prioritario" era "cambiar la ciudad de Ourense" y que, hiciera lo que hiciera, se tendría que "tragar" sus palabras.El presentadory su campaña en contra de José Manuel Baltar, presidente de la Diputación en funciones y, previsiblemente, próximo presidente con el apoyo de Democracia Ourensana en el órgano provincial.Mientras hablaba Jácome,. Acto seguido, el alcalde se quitó el micrófono y el auricular y terminó su participación en el programa: "Tranquilo, no pasa nada, chao"., concluyó Risto tras ver que su invitado daba por rematada la entrevista.